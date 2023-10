La campanya en contra del Quart Cinturó continua en marxa. Si el passat febrer els col·lectius que s’hi oposen van convocar una manifestació, aquest cop han preparat una acampada. La cita s’ha celebrat durant aquest cap de setmana a l’Avinguda de les Palmeres (Can Deu) hi ha comptat amb 3 espais principals, la zona de conferències- a la plaça de la Primavera -, la zona de concerts i àpats- al Parc del Nord- i l’àrea d’acampada- a l’Avinguda de Can Deu. Pels organitzadors, Campanya Contra el Quart Cinturó i Stop c-58 Ronda Nord, l’esdeveniment ha estat un pas més per “crear consiència ciutadana”.

Els actes

Les jornades han començat el dissabte amb tallers i xerrades de desobediència civil i lluita no-violenta, canvi climàtic, alternatives de mobilitat i lluita ecologista. A més a més, també s’ha celebrat un vermut musical, un dinar popular i una sobretaula de concerts. Ja al diumenge s’ha organitzat una sortida pel bosc de Can Deu, una xocolatada popular, una bicicletada, una cercavila de cultura popular i s’ha complementat amb un acte polític de cloenda.

“El tornarem a aturar”

Durant l’acampada les entitats convocants han volgut expressar l’impacte, segons ells, negatiu que tindria la construcció de la Ronda Nord. Per Marta Sancho, portaveu de Stop c-58 el Quart Cinturó seria “una desgràcia per la diversitat de la zona”. En la seva opinió “és una carretera innecessària, perquè ni incentivarà l’economia, ni millorarà la mobilitat”. Com a proposta, creu que reduir l’ús del cotxe, oferir més transport públic de qualitat, allargar l’S2 fins a Castellar i establir taxes de circulació per regular el trànsit podrien ser bones opcions: “Cal prioritzar el benestar de les persones i preservar l’espai natural, és possible i ho reivindicarem fins al final”.

Una altra opinió ha estat la d’Isidre Soler, portaveu de la Campanya Contra el Quart Cinturó. En el seu cas s’ha dedicat a destacar “les mentides” que creu que s’han dit sobre les obres. “El relat de la tuneladora és fals, no existeixen tuneladores que facin autopistes, a més a més l’impacte seria més gran del que diuen, perquè una autopista sol tenir 3 carrils de pujada i baixada”, ha expressat. Afegint també que: “La nova obra no acabaria amb el trànsit a la Gran Via perquè la majoria del que hi circula és trànsit intern de Sabadell”.

Per ambdós portaveus frenar el Quart Cinturó és possible. “Ja hem aturat el Quart Cinturó 3 vegades i si cal el tornarem a aturar, tenim els recursos legals i estem preparats”, han expressat. I és que estan segurs que la llei els dona la raó: “Tot el que diuen dels acords és fum, perquè qui té la competència per fer les obres és l’estat i el ministeri de transports. A més a més, fa un any que els va caducar l’avaluació ambiental, element clau per fer l’avantprojecte, si avancessin sense això estarien cometent una il·legalitat”.