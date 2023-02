Prop de 4000 persones es manifesten contra el Quart Cinturó

La plataforma Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) ha tret múscul aquest diumenge a Sabadell. Des de la plaça de La Creu Alta fins a la plaça de l’Àngel els carrers de la ciutat s’han omplert de gent protestant contra la infraestructura. Sota el lema ‘No al Quart Cinturó’ entitats, col·lectius i persones d’arreu del Vallès han mostrat el seu rebuig al projecte. Segons els organitzadors unes 4000 persones– 3000 segons fonts policials- s’han mobilitzat a la ciutat.

Gran seguiment

A mesura que s’acostava l’hora de la convocatòria, la plaça de La Creu Alta s’ha anat omplint de gom a gom. Els primers a arribar han estat els membres de la Unió de Pagesos, que han portat 17 tractors al seguici. A continuació ha estat el torn de les diverses columnes arribades de diferents localitats de la comarca, algunes creuant l’N-150. Amb tothom a lloc ha començat la marxa. Aquesta, ha recorregut l’avinguda 11 de setembre i la Via Massagué en una barreja d’ambient festiu i reivindicatiu. Així doncs, els crits en contra del projecte i també envers el PSC i ERC s’han anat repetint durant tota la manifestació. Acompanyant la marxa s’han pogut veure geganters, gralles i balls de bastons.

“Mobilització històrica”

A la cita hi ha hagut presència de representants d’entitats i partits. El grup més nombrós ha estat el format per la CUP i la Crida. Membres del partit com Carles Riera, Eulàlia Renguant, Maria Sirvent, Xavier Pellicer o Nani Valero han participat en la mobilització. En declaracions a premsa, Valero ha expressat les propostes que plantegen com a partit: “Volem transport públic, no carreteres, volem que el tren arribi a Castellar i connecti amb el Vallès Oriental”. Pel que fa a Pellicer, el diputat de la CUP ha qualificat l’esdeveniment “d’històric”. El cupaire també ha definit el projecte del Quart Cinturó com la representació “d’un model de país caduc” i ha instat a ERC a fer-se enrere, recordant també als comuns que el seu vot és clau en l’aprovació o no dels plans.

Per la seva banda els comuns també han estat presents a la cita. El seu alcaldable, Joan Mena, ha fet una valoració de la convocatòria. “El Quart Cinturó representa un model obsolet que no respon les necessitats de mobilitat dels sabadellencs”, ha expressat. Segons Mena, hi ha altres alternatives: “Hem pactat el perllongament dels ferrocarrils fins a Castellar, oferir més transport públic és la solució que ens cal”. Per acabar ha instat a ERC a trencar el pacte amb el PSC: “Si hi ha un sol euro als pressupostos que vagi al Quart Cinturó nosaltres donarem per trencat el pacte”.

Unes altres declaracions han estat les de Gabriel Fernàndez. El republicà, que s’oposa obertament al projecte, ha volgut refermar el seu compromís: “Al Vallès ERC continuem contraris a la infraestructura, la solució no són carreteres sinó un transport públic eficient i sostenible”. Fernàndez ha recordat que ERC no ha destinat cap partida al Quart Cinturó. “L’acord no és per la construcció del projecte, és per buscar solucions de connexions i ho farem, però sense trinxar el territori”, ha assegurat.

30 anys de lluita

La marxa reivindicativa ha anat travessant els carrers del centre fins a arribar al seu destí, la plaça de l’Àngel. Allà s’ha habilitat una tarima perquè els convocants fessin els seus parlaments. Com a portaveu de la CCQC ha parlat Toni Altaió. El portaveu ha destacat que la mobilització mostra “que no hi ha el consens envers la infraestructura que diuen algunes forces polítiques”. Altaió ha reivindicat un millor sistema de transport públic i una xarxa interurbana. Destacant també que “calen projectes que s’adaptin as canvis ambientals, aquest no ho fa i no té cabuda al projecte ecològic que ens cal”. Per acabar, ha destacat que passi el que passi la lluita de la plataforma no acabarà fins a tombar el projecte: “Des de fa 30 anys hem aturat 3 cops el Quart Cinturó i el tornarem a aturar els cops que faci falta”.

La multitudinaria manifestació ha acabat amb l’actuació del ball de gegants i un castell. Actes acompanyats del concert final de Joan Garriga, cantant de Dusminguet.