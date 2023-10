Doble victòria forana de l’OAR Gràcia Sabadell per continuar en zona de privilegi

Amb autoritat. Els sèniors de l’OAR Gràcia Sabadell han completat una jornada rodona i mantenen les posicions de privilegi a la seva categoria. El masculí de Pere Ayats no va donar cap mena d’opció al Palautordera. El 26-38 final demostra la superioritat del conjunt gracienc, fonamentada en un joc ofensiu pletòric. Una bona mostra és que van anotar fins a 14 jugadors diferents. Ismael Bendress, Pol Torras i Bernat Correro, amb cinc dianes cadascú, van ser els més encertats.

La tònica de cert equilibri només va durar els primers 10 minuts (2-3, 3-5, 6-8). A partir d’aquí, l’OAR va agafar la directa i amb un parcial de 3-6 va arribar al descans amb el partit força encarrilat (14-21). A la represa, no va existir cap símptoma de reacció local. Camí aplanat per un OAR concentrat i implacable en el seu joc ofensiu. Les diferències van eixamplar-se (21-30, 25-34) fins als dotze gols del minut 60.

L’equip de Pere Ayats s’ha convertit en el nou líder del grup, amb 12 punts, igualat amb el BM La Roca que no ha passat de l’empat a la pista del Sant Quirze (29-29). La pròxima jornada juga al Boccacio Arena davant la Salle Montcada i pot consolidar la seva posició de fase d’ascens. Serà dissabte a partir de les 18 hores.

Més laboriós

El sènior femení també va saber reaccionar després de cedir un empat contra el Sant Joan Despí. L’equip de Carol Carmona va fer una actuació coral molt estimable a la pista de la Fundació Sant Vicenç per sumar dos punts molt importants (25-29). Aquesta temporada la sensació és que hi ha menys Janna-dependència i agafen protagonisme golejador altres jugadores com Berta Prat, Jordina Salvador, Claudia Marrugat o Irene Garcia.

Les verd-i-blanques van posar-se per davant en el marcador ben aviat (3-5) i van saber gestionar el seu avantatge. Un parcial de 3-7 abans del descans seria fonamental per evitar ensurts (10-17). A la segona meitat va mantenir-se la mateixa tònica, amb més solidesa que en altres partits, i només va haver-hi un moment de dubte quan el Sant Vicenç va acostar-se a tres gols (23-26).

El fantasma dels últims minuts no va aparèixer aquesta vegada i l’OAR Gràcia va consolidar la victòria amb un 2-3 final que li permet mantenir-se a roda del Mislata,La Roca i Sant Quirze en una part alta de la taula molt igualada. La setmana pròxima repeteix com a visitant a la pista alacantina de l’Onda.