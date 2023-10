Nou espai per a treballar la masculinitat a la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha posat en marxa un servei d’acompanyament adreçat a homes que vulguin repensar la seva manera de relacionar-se des d’una perspectiva no sexista. Es tracta de l’Espai de Treball de la Masculinitat de la UAB, una iniciativa de l’Observatori per a la Igualtat de la Universitat en col·laboració amb l’associació Conexus, i que va acompanyada de la campanya comunicativa ‘, adreçada al conjunt de la comunitat universitària. Amb el finançament del fons 2023 del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, busca fer una aportació per assolir “un canvi estructural que afecta a tota la societat”.

L’Espai de Treball de la Masculinitat es posa en marxa des d’ara fins al desembre com a prova pilot i està previst de donar-li continuïtat al llarg del 2024. S’hi oferirà formació i atenció individualitzada per a l’alumnat i personal de la comunitat universitària, impulsarà un grup d’homes contra les violències masclistes i durà a termes campanyes i xerrades de sensibilització sobre el tema.

En aquest marc, la campanya ‘Els homes que volem ser’ promou la voluntat de canvi cap a unes relacions de gènere diferents, partint del treball de la masculinitat com a idea per motivar canvis en la conducta individual a través de la responsabilització conscient.

Creix la violència masclista

En el tercer trimestre del 2023 es van registrar 650 denúncies per violència de gènere al Vallès Occidental, un 7,3% més que l’anterior. És la xifra més elevada des de 2013 i molt superior a la mitjana registrada durant els segons trimestres (478). Durant el segon trimestre es van admetre a tràmit 106 ordres de protecció, de les quals van ser denegades el 52,8%. La proporció d’ordres de protecció denegades al Vallès Occidental és inferior a la província de Barcelona (54,9%), però superior al conjunt de Catalunya (50,9%).