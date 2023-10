Llegeix les notícies més destacades de les úlitmes hores a Sabadell

La mobilitat continua sent un dels temes candents en les últimes hores a Sabadell. La ciutat ha rebut un ajut de 5 milions d’euros procedents de la UE per a la transformació del transport urbà. T’expliquem els detalls.

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) ha passat a ser un dels temes candents en els darrers dies a Sabadell i a la resta de municipis que han d’aplicar les polítiques per a restringir la circulació de vehicles en determinades àrees. Aquest dilluns, la seva implementació ha viscut un nou capítol amb l’anunci d’un nou ajut econòmic de gairebé 5 milions d’euros procedent d’Europa amb l’objectiu de tirar endavant el projecte a la nostra ciutat.

No sempre és ella qui el denuncia. Als jutjats de Sabadell, una gran part de denúncies per violència de gènere han arribat a través d’un part de lesions (11,7%). La ciutat –i comarca– registra un nou màxim de denúncies per violència masclista durant el segon trimestre de 2023, amb 231 casos a sobre de la taula dels jutjats de Sabadell, segons el darrer informe de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

L’Hospital Parc Taulí de Sabadell atén anualment unes 900 persones amb ictus. El que equival a una mitjana de dos o tres pacients diagnosticats cada dia. Segons xifres facilitades per la corporació sanitària, des de l’inici del 2023, 125 dels pacients d’ictus han estat tractats amb fibrinòlisi i o trombectomia per retirar el coàgul de l’artèria.

Àlex Fenoll era a Suïssa quan va haver d’anar a un hospital, tot i que per a “res greu”, indica. Allà li van entregar un formulari perquè assenyalés en quina llengua volia ser atès. Tot i que molt probablement li estaven preguntant si volia que fos en francès, alemany o italià, ell va escriure que en català. I ho va aconseguir.

Ensurt a la xarxa ferroviària de Sabadell. Els passatgers d’un tren d’FGC van haver de ser desallotjats dilluns al vespre per una avaria. Els fets van tenir lloc pocs després de les 19 hores, segons van informar usuaris afectats. Els passatgers van baixar pel lateral d’emergència a tocar de la via.