La Zona de Baixes Emissions (ZBE) ha passat a ser un dels temes candents en els darrers dies a Sabadell i a la resta de municipis que han d’aplicar les polítiques per a restringir la circulació de vehicles en determinades àrees. Aquest dilluns, la seva implementació ha viscut un nou capítol amb l’anunci d’un nou ajut econòmic de gairebé 5 milions d’euros procedent d’Europa amb l’objectiu de tirar endavant el projecte a la nostra ciutat.

Concretament, la Junta de Govern ha rebut 4.927.659,33 euros dels Next Generation, que l’Executiu local vol destinar a la ZBE i a avançar cap a un transport urbà més sostenible. El repte és utilitzar aquests milions per a complir amb els objectius de tenir una mobilitat més neta a la ciutat.

Accions a Sabadell

Així, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha atorgat els ajuts econòmics corresponents a la segona convocatòria del Programa per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, que se sumen a una entrega anterior. Entre les accions, destaca el consistori, els diners es dedicaran a projectes com la construcció del carril bici que connectarà Sabadell i Terrassa -amb retard–, la millora de l’accessibilitat i seguretat d’itineraris per a vianants i ciclistes a la Gran Via i Raval d’Amàlia, millora d’entorns escolars, actuacions per a la pacificació del trànsit a diferents indrets i accions per a la renovació i millora del transport públic i la seva adaptació al canvi climàtic.

El regidor d’Acció Social de l’Ajuntament, Eloi Cortés, ha especificat en roda de premsa que algunes actuacions ja estan en marxa i altres s’iniciaran en els pròxims mesos. Entre els canvis en matèria de mobilitat hi ha l’adquisició d’autobusos elèctrics o millores en el sistema de tiquets al transport. Una part dels projectes de la ZBE són cofinançats entre l’Ajuntament i la Unió Europea, en unes inversions que s’han anat desenvolupant després de l’esclat de la pandèmia l’any 2020. En la primera convocatòria de les ajudes europees, Sabadell va rebre més d’un milió i mig d’euros destinats a panells informació ZBE -que ja s’estan instal·lant a la via pública- i càmeres per controlar l’entrada dels vehicles autoritzats als punts delimitats.

La ZBE, marcada per les diferències

La partida econòmica arriba després d’una setmana en què es van fer evidents les diferències entre els ajuntaments de l’Arc Metropolità -entre ells, Sabadell- i la Generalitat de Catalunya en l’aplicació de les ZBE. De fet, les ciutats de la segona corona metropolitana van lamentar que giressin l’esquena a les seves propostes, criticant que la Generalitat hagi volgut imposar el seu model sense escoltar la veu del món local.

Des del Govern català sostenen que s’ha d’apostar per un sistema homogeni, en què no existeixin diferències entre les ZBE dels municipis. “Cal que tots tinguem les mateixes regles del joc”, va expressar la directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, Mireia Boya, durant la seva visita a Sabadell la setmana passada.

Quan i on?

Segons el calendari previst pel Govern municipal, Sabadell posarà en marxa la seva zona de baixes emissions (ZBE) a partir del 2025, amb algunes passes ja durant l’any que ve. La voluntat és aplicar les restriccions a vehicles contaminants s’activaran al mateix temps a les nou grans ciutats de l’Arc Metropolità de Barcelona, entitat que també inclou Terrassa, Mollet del Vallès i Rubí, tal com va assegurar fa una setmana l’alcaldessa i presidenta de l’ens supramunicipal, Marta Farrés.

La ZBE afectarà el centre de Sabadell, dins del quadrant Gran Via, rondes Zamenhof i carrer Vilarrúbias, ronda Ponent i carretera de Barcelona. Hi ha previstos vint punts de control dotats amb un sistema de càmeres de captació de matrícules per controlar els accessos. La primera fase de la implementació ja es va realitzar amb les instal·lacions de panells informatius als límits del Centre.

Els primers vehicles afectats per la ZBE Sabadell seran aquells que no tinguin l’etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT). Tots els cotxes amb el distintiu Zero, Eco, B i C podran accedir a la zona restringida. D’aquesta manera, es limitaran els vehicles més contaminants: els cotxes de dièsel anteriors a 2006, i els de benzina anteriors a 2001. L’Ajuntament de Sabadell ha remarcat que caldrà estudiar com evoluciona l’aplicació de les zones i no tanca la porta a fer passes enrere en cas que fos necessari. A més, en un primer moment el consistori contempla un seguit d’excepcions perquè l’aplicació “no deixi ningú enrere”, com va insistir l’alcaldessa de la ciutat.