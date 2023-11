Tots Sants al cementiri de Sabadell: “El seu record sempre està viu”

La celebració de Tots Sants a Sabadell ha conduït centenars de persones al cementiri municipal de Sabadell en un degoteig constant de sabadellencs, tot i que sense grans aglomeracions. Armats amb escales per arribar als nínxols més elevats, rams i brides, els assistents han renovat les flors que decoren la tomba dels seus familiars.

“Els darrers dies ja hem vist més afluència de gent al cementiri”, assegurava ahir el tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés, a les portes del cementiri, que ha fet un balanç positiu del dispositiu especial. “TUS, protecció civil, Policia Municial, personal del cementiri… ha permès que tot funcioni amb normalitat”, afegeix.

La jornada és l’excusa per parlar dels que ja no hi són. “El seu record sempre està viu. I avui és un homenatge a la seva vida”, explica l’Albert, que ve a visitar la seva àvia. La majoria entrava al recinte amb les flors a la mà. Els més despistats tenien la sort de tenir una parada per a comprar-ne, tot just al davant de l’entrada: “M’he descuidat les flors a casa i visc a Barcelona… ara les he de comprar aquí”, diu l’Abel. Aquesta parada ambulant està pensada, precisament, pels que van a última hora.

Hi ha qui va només un cop l’any. D’altres, que també ho fan coincidint amb l’aniversari dels seus difunts o per atres dates assenyalades. Hi ha qui va per una estona. D’altres, s’hi passen tot el matí. Les tècniques més sofisticades inclouen portar una cadira plegable per retre homenatge als difunts.

És el cas dels Jiménez: tots vestits d’un negre impolut, seuen a terra, davant de la imatge del seu avi i pare. L’àvia, la més gran de la família, és qui encapçala la comitiva i seu davant de tots ells, en silenci, asseguda a la cadira. Les flors ja estan renovades: “Hem portat un centenar de roses”, deien, fent el recompte. S’hi passaran tot el dia. Han vingut amb entrepans.

També estan els que hi van com qui fa un tràmit. “Aquesta tradició està de caiguda, això desapareixerà en uns anys. El més pràctic és incinerar, per recordar algú no cal venir al cementiri un cop l’any”, es mostrava crític l’Antonio. Però ell no falla mai a la seva cita anual. “Acompanyo la meva dona i fills, però els meus familiars estan enterrats a Andalusia”.

Els columnaris, renovats

Ara, els columnaris de Sant Oleguer i Sant Salvador, ubicats a l’entrada principal, ja estan rehabilitats: tenien problemes de filtracions d’aigua. “Això ja és una altra cosa, la imatge era dantesca, hi havia moltes humitats”, explica la Cristina, una noia que visita la tomba d’un familiar.

L’Ajuntament les ha rehabilitat amb cobertes, impermeabilització i un nou enrajolat. També s’han reparat els revestiments danyats. L’Esther Cereceda, veïna de Sabadell, havia denunciat l’estat dels columbaris de la zona de Sant Salvador des del novembre de l’any 2019: “Les goteres es colaven entre els columbaris, donava una imatge de deixadesa total”.

Futures obres al cementiri

Les properes setmanes es millorarà l’accessibilitat a la capella, amb una rampa per facilitar a les persones amb mobilitat reduïda l’accés a l’interior. El programa d’inversions per al 2023-2024, amb un valor de l’entorn de 600.000 euros, inclou la rehabilitació del frontal de pedra de la façana i les cobertes del bloc de nínxols de Santa Eulàlia.

D’altra banda, a principis de 2024 es faran obres per a connectar les dues parts del cementiri, el Vell i el Nou, amb la urbanització de la zona de l’antiga carretera. Aquest espai serà per a ús de vianants i altres espais com cineraris a terra, un cinerari comú, un espai dedicat al dol perinatal i nous blocs de nínxols.