El nou passeig de la Plaça Major complirà un any el pròxim 24 de novembre. La inauguració va posar fi a dues dècades d’incertesa: primer pel trasllat del Mercat Central (1998-2004) i després per les excavacions arqueològiques i les obres de perllongament dels FGC (2004-2017). Amb el passeig dels anys 1990 desmantellat, havia quedat un espai carregat d’asfalt, sense arbres ni mobiliari urbà.

La reforma integral del passeig, que va suposar una despesa d’1,2 milions d’euros, ha aconseguit el seu propòsit: tornar a ser un espai neuràlgic de la ciutat. Així i tot, una de les grans novetats –els nous espais d’aigua – han quedat en paper mullat. I mai millor dit. La cortina d’aigua a tocar de passeig Manresa i la nova font a nivell de terra estan sincronitzades amb un projector i un equip de so, per poder fer espectacles de llum i aigua. Aquest sistema només es va utilitzar uns quants caps de setmana, des de la inauguració i l’encesa de llums de Nadal fins a la celebració dels Reis.

El motiu són les restriccions d’aigua per la sequera agreujada, que el Govern de la Generalitat va activar en les mateixes dates de la inauguració del passeig, el novembre de 2022. La normativa prohibeix omplir els dipòsits de les fonts amb circuit de recuperació. Això ha provocat que no s’hagin pogut tornar a posar en funcionament després de gastar tota l’aigua en aquelles setmanes de desembre i gener. “Es va poder fer mentre hi havia aigua. Ara, fins que no passi la situació de sequera, no es podran posar en servei”, expliquen fonts municipals.

La falta de pluges s’accentua

La falta de pluges sembla no tenir treva i, de fet, s’ha agreujat en els últims mesos. Entre gener i setembre d’enguany, les precipitacions s’havien quedat en els 272,6 litres, molt per sota de l’habitual –la totalitat d’aigua registrada a Sabadell en un any acostuma a situar-se entre els 580 i els 700 litres–. El sistema d’aigües Ter-Llobregat, que abasteix Sabadell, es troba per sota del 20% de la seva capacitat.