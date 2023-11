Alarmes enceses per la sequera: les reserves d’aigua a Sabadell i el Vallès, en mínims històrics

La sequera continua agreujant-se a Sabadell i a la resta de municipis del Vallès Occidental. A Catalunya, l’estat de les reserves d’aigua als embassaments ha caigut per sota del 20%, una situació que obliga a mantenir enceses totes les alarmes. De moment, la regió abastida pel sistema Ter-Llobregat continua en un escenari d’excepcionalitat -semàfor taronja-, però l’evolució dels darrers mesos fa pensar que el semàfor passarà a estar vermell aviat.

En aquest sentit, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha vaticinat en les últimes hores que el conjunt de l’àrea metropolitana pot entrar en fase d’emergència abans de tancar l’any, “depenent dels indicadors”. En una entrevista a RAC1, va explicar que això passarà quan els embassaments del sistema Ter-Llobregat estiguin per sota dels 100 hectòmetres. Actualment, estan en 125.

Accions extraordinàries

La situació pot desencadenar l’adopció imminent de mesures excepcionals. Així, Reyes va confirmar els darrers dies que “està sobre la taula” la possibilitat de portar vaixells amb aigua com ja va passar el 2008. “Els vaixells tenen un impacte més visual i de conscienciació que no pas de volum d’aigua”, va afegit. Segons Reyes, ara els ciutadans no tenen la percepció de la gravetat de la sequera com la que tenien fa 15 anys. “Portem dos anys de sequera i crec que hi ha moltes persones que encara no saben que estem en sequera perquè no han notat res a casa seva i no hem tingut talls d’aigua”, va afirmar.

Des de fa mesos, es preveia que l’entrada en excepcionalitat passés al desembre, però el canvi d’escenari es podria avançar després que els mesos de setembre i octubre hagin estat “pèssims” a nivell pluviomètric. “És veritat que estem en unes pluviometries per sota dels mínims històrics i es podria avançar, però s’ha d’analitzar”, va remarcar.

Tanmateix, el pronòstic per al novembre, el desembre o el gener és que continuï baixant l’aigua, seguint el patró de poca pluja del setembre i l’octubre. Per això, ha justificat el director de l’ACA, és “tan important” reduir els consums i ajudar els ajuntaments a captar aigües subterrànies i deixar l’aigua als embassaments.