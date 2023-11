Comencen les obres per ampliar el CAP Concòrdia de Sabadell

Els treballs per ampliar el centre d’atenció primària (CAP) Concòrdia de Sabadell, a la plaça de Sant Agustí, ja han començat. Una actuació que permetrà disposar de més consultes i guanyar qualitat i confort, tant per a la ciutadania com per als professionals. Les obres es fan en una parcel·la adjacent a l’edifici actual, de tal manera que l’activitat assistencial del CAP es pot mantenir amb normalitat.

Per informar d’aquesta ampliació, el departament de Salut i l’Ajuntament de Sabadell van convocar dilluns a la tarda els representants de les associacions veïnals de la zona al Centre Cívic Concòrdia. La reunió va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Marta Farrés, i del director del sector sanitari Vallès Occidental Est, Ricard Armengol.

Amb l’ampliació del CAP Concòrdia, projectada cap al Passeig de Fleming, es guanyaran més de 600 m2, que es traduiran en catorze noves consultes (set a la planta baixa i set més a la primera planta). Està previst que les obres acabin el segon trimestre de 2024.

Una inversió d’1,6 milions d’euros

En una primera fase s’està treballant en la unió entre l’edifici ja existent i la nova estructura. S’han adoptat mesures d’aïllament per minimitzar el soroll i les possibles molèsties als usuaris. L’ampliació d’aquest CAP suposa una inversió de 1,6 milions d’euros, finançada pel Servei Català de la Salut amb fons europeus REACT.

El CAP Concòrdia és un centre gestionat per l’Institut Català de la Salut. Atén la població adulta i pediàtrica del barri de La Concòrdia, a la zona nord del municipi. L’equip humà (amb professionals de medicina de família, pediatria, infermeria, odontologia, treball social i atenció al ciutadà) s’ha reforçat els darrers mesos amb la incorporació de nous rols com són el referent de benestar emocional i els professionals de nutrició, fisioteràpia i higiene dental.

Altres intervencions

L’ampliació del CAP Concòrdia arriba després que a principis d’any es fessin obres per ampliar la capacitat assistencial del CUAP Sant Fèlix. Aquest equipament, que obre 24 hores al dia a la carretera de Barcelona, va incorporar tres noves consultes de cures, infermeria i atenció pediàtrica.

La partida pressupostària de la conselleria per ampliar el CAP Concòrdia es desprèn d’un paquet de 42 milions d’euros per ampliar 22 centres d’atenció primària (CAP) de tot Catalunya, com va fer saber el Departament de Salut fa uns mesos; i el CAP Concòrdia és, ara per ara, l’únic de Sabadell en el qual s’actuarà.