Els cinemes, ‘a petar’ com dècades enrere per una pel·lícula d’adolescents

“Truquem al Carlos i al Josep perquè no vinguin. Acabo de pillar l’última entrada”, diu un noi al seu grup d’amics. Són en una cua immensa que ocupa tot el vestíbul del cinema Imperial, poblat d’adolescents, i, efectivament, s’acaben d’esgotar les entrades per a la sessió de vespre de la pel·lícula Five nights at freddy’s.

L’estrena d’aquest film inspirat en un videojoc, el dimecres, va impulsar masses de joves als cinemes Imperial i Eix Macià, com feia molts anys que no es veia. Per a les sessions anteriors, segons una treballadora de la taquilla, també es van esgotar les entrades. Cap a les 18 h, la cua sortia del cinema i ocupava part de la plaça. I si volies comprar crispetes, molta sort.

Fins i tot, l’èxit ha agafat per sorpresa el gerent dels dos cinemes, Miquel Gratacós, que diu que “ha estat una grata sorpresa” perquè “hi havia bones expectatives, però que s’han superat”. Que els joves és impossible que vagin al cine? Qui va presenciar aquesta bogeria ja no s’ho creurà mai més.