Protecció Civil manté activada l’Alerta del Pla Especial d’Emergències per Risc de Vent (VENTCAT) per la previsió de ratxes fortes a diversos punts del territori de Catalunya durant el cap de setmana. En les últimes hores, a Sabadell s’han hagut d’activar diverses dotacions de Bombers per una vintena d’incidències, vinculades a la caiguda d’arbres i altres desperfectes materials. Afortunadament, no consten danys personals.

L'alerta per fortes ventades es manté durant tot el cap de setmana.

A banda, Protecció Civil manté la Prealerta del Pla territorial de protecció civil (PROCICAT ) per fort onatge a tot el litoral. Segons ha informat, les ventades duraran fins al migdia de diumenge i es podran assolir ratxes superiors a 72 km/h tant a Ponent com a les comarques de Bages, Anoia, Penedès i Baix Llobregat.

Pel que fa a l’onatge, a partir de dissabte es preveuen onades superiors als 2,5 m (maregassa) a tot el litoral. El telèfon d’emergències de la Generalitat, el 112, ha registrat gairebé 800 trucades des de l’inici de l’episodi, aquest dijous.