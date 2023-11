Doble cita de l’Astralpool Club Natació Sabadell femení a Hongria

L’Astralpool Club Natació femení juga aquest dissabte (17 h) el primer dels seus dos importants partits a Hongria. Les de David Palma s’enfronten al Dunaujvaros a la tercera jornada de la LEN Champions femenina amb la intenció de mantenir la plena de victòries i fer un gran pas cap a una nova ‘Final Four’.

Després dels dos solvents triomfs davant Mulhouse (18-10) i Alimos (14-7) a la Finetwork Aquàtics, les sabadellenques volen tancar la primera volta de la lligueta amb la puntuació perfecta davant un dels equips tradicionals de la màxima competició continental. “És un rival dur i fort i sap el que és jugar una ‘Final Four’. Hem de tenir les idees molt clares perquè jugar a Hongria sempre és complicat. Volem demostrar per què anem primeres de grup”, explica la boia Paula Leitón.

El Dunaujvaros encara no ha guanyat en aquesta fase de grups. Després de classificar-se com a terceres de grup a la fase prèvia (per darrere de Sant Andreu i Roma), les hongareses van caure davant l’Alimos a la jornada inaugural (14-10) i, després d’empatar a la piscina del Mulhouse, van sumar només un punt als penals (15-15/3-1). “Tenen un bloc jove i segurament estan per sota de l’Alimos, però aquests equips quan juguen a la seva piscina creixen molt”, explica David Palma.

Dimarts, la Supercopa

Farà una estada a Hongria el conjunt sabadellenc i és que el dimarts dia 7 disputarà la Supercopa d’Europa a Budapest. L’Astralpool, com a vigent campió de la Champions, jugarà davant l’UVSE, que va guanyar l’Eurocup la temporada passada. “La intenció és guanyar bé el dissabte, poder descansar diumenge i el dilluns preparar el partit. Ens hauria agradat jugar-lo aquí a Sabadell, però ens va bé tenir aquesta petita estada per fer grup”, reflexiona Palma.

La Supercopa d’Europa és l’única competició que li queda per guanyar al tècnic i és que el títol no viatja a les vitrines del Club Natació des del 2016. L’última edició que van disputar, l’any 2019, va caure del costat de l’Orizzonte que es va imposar a Can Llong per 11 a 13.