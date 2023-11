Saps on és… l’escultura amb forma de barca?

Des de fa uns mesos, l’escultura A de Barca està envoltada d’una tanca que la pretén protegir dels actes vandàlics i que els visitants hi seguin, la qual cosa la pot malmetre. Data del 1996 i és obra del poeta Joan Brossa, que la va idear, però la realització va anar a càrrec de l’escultor sabadellenc Antoni Marquès i es va materialitzar a la foneria Barderí de Riudellots de la Selva.

L’escultura és un poema visual: la lletra ‘A’ majúscula i inclinada que fa de vela de la barca representa una metàfora de la literatura com a guia del curs de la vida, en la qual la cultura i la intel·ligència fan avançar la humanitat. Aquesta obra és una de les nou que hi ha repartides per tot el parc de Catalunya. També hi ha la dedicada a Ernest Lluch i el memorial en record a les víctimes del terrorisme, el monòlit dedicat a Lluís Companys, l’Arbre de Ferro, l’Home de Bronze dedicat a Antoni Farrés i el cub del Rotay Club. També hi ha la placa commemorativa A Catalunya i l’Estatut i l’homenatge a l’handbol -en queda la pedra, ja que la placa va desaparèixer fa anys-.