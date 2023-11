La Supercopa d’Europa, el repte de l’Astralpool CN Sabadell

L’Astralpool CN Sabadell femení afronta el seu segon duel a terres hongareses amb un títol en joc, el primer de la temporada a nivell continental, la Supercopa d’Europa avui dimarts a les 18:45 davant l’UVSE. Les de David Palma volen recuperar un trofeu que han guanyat en tres ocasions, però que no viatja fins a les vitrines del Cub des del 2016, quan es van imposar al Mataró. L’última edició que van disputar les sabadellenques va ser el 2019 i es va saldar amb un triomf de l’Orizzonte a Can Llong.

Quatre anys després tindran l’opció de tornar a conquerir una Supercopa que és l’únic títol que no ha aconseguit l’actual cos tècnic des de la seva arribada. Com a vigents campiones de la Champions, l’Astralpool es veurà les cares amb l’UVSE, que va guanyar l’Eurocup la passada temporada. Les hongareses jugaran la final com a locals, ja que es disputa a Budapest. Una mica més al sud del país, a Dunaujvaros, va disputar aquest dissabte el CNS la tercera jornada de la fase de grups de la LEN Champions femenina.

Les de David Palma van fer una gran passa cap a una nova ‘Final Four’ en un partit on van patir més del que s’esperava, però es van aconseguir imposar al conjunt hongarès per a continuar comptant els seus partits per victòries (8-9). En un enfrontament molt igualat, la resistència del Dunaujvaros no va ser suficient per puntuar davant les campiones que van fer la plena de victòries i ja sumen 9 punts al grup. A l’altre enfrontament del grup, el Mulhouse (que ara suma 5 punts i és segon) ha donat la sorpresa guanyant a la piscina de l’Alimos (12-15).