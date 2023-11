Sabadell Comerç Centre: “Cal pacificar la via de Massagué”

Els comerciants del Centre de Sabadell veuen amb bons ulls les obres per millorar l’estat de la Rambla, uns treballs que el govern anunciava fa uns dies i que preveuen renovar la part central. Ara bé, recorden que la via de Massagué espera el seu moment. “Sempre és una bona notícia que hi hagi inversió pública en l’eix comercial”, sostenen fonts de Sabadell Comerç Centre. Posen també el focus en pacificar la Via Massagué, el tercer tram de la milla d’or comercial de Sabadell.

Des de l’associació comercial assenyalen la necessitat de transformar aquest tram. Proposen pacificar la via Massagué, ampliant també les seves voreres. “Estimularia l’oferta comercial i l’estada dels vianants”, apunten. Recorden que la via Massagué connecta la Creu Alta amb el Centre i és la via d’entrada a l’Eix Central des del nord de Sabadell a peu i en autobús.

Un 77% de locals tancats

Les dades que es desprenen de l’informe 2022 de l’Observatori dels Centres Urbans i comerç apunten que l’eix que connecta el Centre amb la Creu Alta està perdent pols comercial. Segons els registres, estan tancats a la zona vuit de cada deu establiments comercials (77%).

La mitjana de negocis inactius al Centre és molt inferior: només un 13,8% de baixos comercials amb les persianes abaixades. Segons els comerciants, cal revitalitzar el teixit comercial amb la transformació urbanística de la Via Massagué.

Els comerciants estem satisfets amb la gestió que l’Ajuntament fa dels trams de la Rambla i el Passeig. El Passeig està flamant després d’anys d’obres. La Rambla funciona correctament i aquest estiu s’hi farà un manteniment escaient en un moment convenient per a tothom.