“S’ha d’actuar ja a la via de Massagué”

L’Eix Central de Sabadell creua la ciutat de nord a sud i, al costat del Passeig que es preveu que quedi enllestit a finals d’any, la via de Massagué espera el seu moment després d’anys d’incertesa motivada per la crisi econòmica i l’estocada de la Covid-19. En aquests moments, sobre aquesta zona hi ha dues opinions diferenciades que són un reflex de la realitat.

D’una banda, els comerciants reclamen actuar-hi ja per revitalitzar-la, mentre que pel que fa a habitatge, s’hi està construint com feia anys no s’havia vist. La presidenta de Sabadell Comerç Centre, Eva Fernández, assegura que la via de Massagué ha entrat “en una decadència que fa que no sigui atractiva. S’hi ha d’actuar ja, aquesta via ha quedat morta a escala comercial”. En canvi, en l’àmbit immobiliari hi ha més bons auguris. Fa anys que la immobiliària Expofinques Sabadell Centre té l’oficina en aquesta via i el seu gerent, Josep Marín, apunta que “la via de Massagué està més viva que mai”, per l’interès que hi ha en els nous locals que s’estan construint -en nous blocs de pisos- i considera que, en habitatge, és una zona in crescendo perquè és molt propera al nucli urbà i s’ha integrat molt bé a la zona del Centre”.

De moment, l’obertura de la plaça davant de la Puríssima, gràcies a la construcció de nous blocs de pisos, ha renovat la imatge i ha donat aire a aquest espai, a l’espera que s’hi faci una actuació integral. Però tenir prop d’una desena de locals o edificis buits també ha fet deteriorar la seva imatge, acumulant brutícia, cartells o pintades a les seves façanes, com denuncia el veí Josep Colomina. El sabadellenc assenyala que “quan hi ha aquesta deixadesa que ni els propietaris es dignen a netejar, és que hi ha un abandonament total”. I un altre problema que arrossega especialment el primer tram de la via són les voreres: estretes i poc transitables per més d’una persona per sentit.

Cap actuació a curt termini

Fonts municipals expliquen que una futura actuació de pacificació de la via de Massagué no s’abordarà a curt termini fins que estigui fet i definit el trànsit de la zona, amb l’obertura de l’aparcament projectat dels FGC. “No és res immediat ni està projectat”, apunten. I caldrà veure quines propostes té el futur executiu que es conformi després de les eleccions municipals del mes de maig de l’any vinent.

La llosa de l’edifici de Correus

L’antic edifici de Correus, al mig de la Via, és una llosa per al seu desenvolupament. Tancat, pràcticament abandonat si no fos per alguna gravació puntual, acumula brutícia que ha generat queixes per part dels veïns. El problema de fons és que continua sent propietat de l’empresa pública de missatgeria, sense que les peticions del Govern perquè se li traspassi hagin fructificat. La seva façana ocupa tota l’illa des del carrer de la Mare de Déu de les Neus fins al de Sant Francesc. En aquest sentit, les mateixes fonts municipals apunten que no hi ha novetats al respecte.

Manca d’aparcament

A hores d’ara, la via de Massagué té un dèficit d’aparcament, segons Josep Marín, que creu que seria idoni obrir-ne un sota la plaça de les Dones del Tèxtil, complementari al del Passeig. “Pels que venen del nord i dels afores com Castellar o Sentmenat, hi ha poc aparcament”, apunta el sabadellenc.