El bloc Guillem Agulló recupera la llum: “Ens han fet passar quatre mesos indignes”

Els veïns del bloc Guillem Agulló estan recuperant la normalitat després de viure 199 dies sense llum. Fa vuit anys que els habitatges estan ocupats per famílies vinculades a la PAHC, i Endesa els va tallar el subministrament elèctric a mitjans del passat mes de juliol al·legant risc d’electrocució. Aquesta setmana ha acabat la instal·lació de comptadors socials que els ha permès tornar a tenir llum a casa, nevera i, sobretot, els dona esperança perquè l’hivern no sigui tan dur com asseguren que va ser l’estiu. L’immoble està situat al carrer de Puig i Cadafalch 43-49 (Gràcia).

Tant els veïns com la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi (PAHC) i l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) celebren el que consideren una “victòria històrica” a tot l’estat espanyol, ja que “és el primer cop que s’instal·len comptadors socials en un bloc sencer alliberat per un col·lectiu d’habitatge”, segons ha dit la portaveu de la PAHC Sabadell Aida Guius.

Les entitats volen que el que ha passat a Sabadell serveixi per actuar amb més celeritat en futures situacions. “Volem que aquest bloc sigui un precedent perquè no tornin a succeir situacions com la que hem viscut aquí”, ha dit la portaveu de l’APE, Maria Campuzano, que afegeix que estem davant d’una “victòria inèdita” que no hauria sigut possible sense l’organització veïnal i de la Plataforma. Fins ara, expliquen, des del 2021 s’havien instal·lat una quarantena de comptadors socials a tot Catalunya i, en aquest cas, només en un sol edifici se n’han posat 25.

Els veïns asseguren que han assumit el cost de la instal·lació de 25 comptadors socials. En total són 27 famílies, però en dos casos no s’ha obtingut l’informe de vulnerabilitat i no han pogut instal·lar un comptador. En total, el conjunt de les famílies ha destinat uns 8.000 euros a la instal·lació. Des de la PAHC mantenen que el tall de subministrament va ser il·legal perquè es va produir sense ordre judicial, sense haver comprovat els informes de vulnerabilitat i amb els Mossos d’Esquadra.

Viure sense llum

La veïna Sara Amghar ha denunciat que “el sistema ens ha fet passar quatre mesos indignes”. El tall de llum es va produir el passat 12 de juliol i, des d’aleshores i fins aquest passat dijous, les dificultats per sobreviure els han comportat una lluita diària. Amghar assegura que “hem passat penúries, depressió i ens hem sentit exclosos”. La interrupció del subministrament va comportar que els veïns passessin dues onades de calor i l’estiu sense suport de ventiladors ni de cap aire condicionat i que la trentena d’infants que hi viuen comencessin l’escola sense llum.

Superada aquesta etapa, des de la PAHC apunten que continuen les converses per aconseguir un lloguer social per regularitzar la situació habitacional de les 27 famílies. El diputat sabadellenc de la CUP, Xavier Pellicer, ha assistit a la roda de premsa per donar suport als veïns.