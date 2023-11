El ple municipal extraordinari d’aquest divendres ha aprovat de forma inicial el pressupost general per a l’exercici 2024 de Sabadell. La proposta s’ha tirat endavant amb el vot a favor de la majoria absoluta del govern municipal del PSC i de Junts per Sabadell –incorporat recentment com a soci de govern–, amb l’abstenció de Sabadell En Comú Podem i amb el vot en contra de la Crida per Sabadell, ERC, PP i VOX.

La tinenta d’alcaldessa d’Economia i Serveis Centrals, Montse González, ha descrit els pressupostos de 2024 com “un exercici per mantenir uns serveis públics de qualitat” al mateix temps que “es garanteixen les màximes prioritats, com són l’arranjament de carrers, l’adaptació al canvi climàtic o la millora de la seguretat”. Per la seva banda, el líder de Junts per Sabadell, Lluís Matas, i sisè tinent d’alcaldessa, ha destacat “les partides d’aquest pressupost en educació, habitatge i serveis socials perquè incideixen directament en la vida del ciutadà”.

Una aprovació inicial que s’ha tirat endavant entre les crítiques de l’oposició. La número 1 de la Crida per Sabadell, Anna Lara, ha lamentat que “tot i que l’Ajuntament s’ha desprès de les despeses relacionades amb el tractament de residus, això no ha suposat cap alleugeriment per a la ciutadania en els pressupostos”. I per la seva banda, la regidora d’ERC Sabadell, Sílvia Renom, ha confessat que “trobo a faltar en aquests recomptes més inversió en temes vitals, com la manca d’habitatge per a gent jove o que es parli més d’una bona educació”.

El portaveu de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, ha lamentat que es tracti “d’un pressupost continuista i conservador que no dona resposta a les necessitats que afronta la ciutat”, com “la transició ecològica o l’educació pública com una peça fonamental”, ha afegit.

PP i VOX han manifestat que tot i que coincideixen en alguns dels repartiments, com en la inversió en seguretat, no donaran el vistiplau als pressupostos. Pel que fa a les discrepàncies amb el pressupost, la regidora del PP, Cuca Santos, ha criticat que “el govern erra en les prioritats i dona protagonisme a les partides estètiques”; i Núria Acacio, regidora de VOX, ha exposat que “hi ha partides que no tenen cap lògica”.

Preguntes de l’oposició

La tensió al ple ha esclatat quan el grup municipal de la Crida per Sabadell ha verbalitzat que encara esperen que se’ls respongui el centenar de preguntes que va fer arribar al govern municipal sobre els pressupostos, un fet que la formació ja va exposar dijous en un contacte amb els mitjans de comunicació. Veus municipals van apuntar que els diferents partits de l’oposició van disposar de dues reunions per formular les preguntes; i a això, la regidora de la Crida per Sabadell Anna Lara ha respost que no se’ls acusi de mentiders i ha afegit que “ja sabem com serà la transparència i el tracte d’aquest mandat”. ERC també ha fet costat a la formació anticapitalista: “Els tempos per respondre poden ser justos, però són els mateixos que ens donen vostès per llegir-nos els expedients”, ha reblat la regidora Sílvia Renom.

El primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, ha demanat “que no es busqui qualsevol excusa per parlar d’opacitat, ja que funcionem amb les eines regalades que té l’administració i amb expedients que la gent pot consultar i examinar”.

Crítiques a la incorporació de Junts al govern

A l’ordre del ple també s’ha aprovat la creació de la comissió informativa permanent de l‘Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, liderada per Lluís Matas. L’oposició s’ha mostrat contrària a la creació d’aquest espai: mentre alguns dels grups municipals han posat en dubte la seva utilitat, d’altres han titllat d’innecessària i incoherent la incorporació de Junts al govern.

Matas ha reivindicat la necessitat d’aquest espai perquè “és bàsic moure l’economia; i si la ciutat no està engegada, i no és atractiva ni moderna, no podrem tirar res endavant”.