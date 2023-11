Brillant aportació del Club de Tir Sabadell en l’Estatal de Joves Promeses

El planter del Club de Tir Sabadell continua oferint alegries. Així ho confirmen els excel·lents resultats obtinguts en el Campionat d’Espanya de Joves Promeses celebrat a les instal·lacions de la Federació Espanyola de Logronyo.

Després de la insòlita situació viscuda en el Campionat del Món d’Azerbaidjan que va deixar Chus Oviedo molt tocat anímicament, el tirador badienc va ressorgir amb una gran actuació en la seva última competició com a sub ‘23, conquerint la medalla d’or. També va pujar al calaix més alt del podi el seu company d’equip, Alejandro Cilveti, en la categoria juvenil. La mateixa situació que el més jove del conjunt sabadellenc, Aitor Lozano, en aquest cas com a campió aleví amb suport.

No van acabar-se aquí les alegries. En la competició per equips, Paula Yeste i Martina Gómez, juntament amb Núria Juvé, van penjar-se la medalla de plata de la Federació. Vanina Vasileva, fent equip amb Isabella Porta i Cristina Borràs, va obtenir la medalla d’or en infantil femení.

Van completar la representació sabadellenca Alberto Corbelle, que va quedar-se a només 4 dècimes del bronze, i Belén Fernández, qui va establir un nou rècord personal. Un bagatge magnífic dels joves esportistes de l’entitat que presideix Ricard Martínez: “Per a nosaltres és un orgull i també una gran satisfacció perquè significa que l’esforç que fa el club amb l’Escola té recompensa”, ha explicat.