Bofill: “Soc el màxim responsable i em sento capacitat de sortir de la situació”

El tècnic del Centre d’Esports, Gerard Bofill, ha comparegut a la sala de premsa amb cara de circumstàncies, molt abatut, després d’encadenar la sisena derrota consecutiva (cinquena amb ell a la banqueta) i oferir una imatge inicial lamentable. Encara que ha reconegut ser el “màxim responsable” de tot el que ha passat, en cap moment ha insinuat la possibilitat de presentar la dimissió o posar el seu càrrec a disposició del Consell d’Administració.

De fet, ha subratllat que se sent “al 100% capacitat per sortir d’aquesta situació” i s’ha agafat als “últims 25 minuts de la primera part i els 25 primers de la segona, quan l’equip ha tret el caràcter, ha tingut bones ocasions per fer el 3-2 i ha demostrat el potencial que té. Si vol, pot, es tracta de fer-ho. No és un tema d’actitud sinó de competir bé”.

Sobre el desgavell dels primers 12 minuts en què s’han encaixat tres gols, Bofill ha dit que “no s’entén, és un tema de concentració i competitivitat, no tàctic. Jo soc el màxim responsable i és una situació molt complexa, l’equip no ha competit al principi. Fragilitat mental? Hem treballat durant la setmana amb psicòlegs i és un concepte de mentalitat. Entenem el problema, però no trobem la solució”.

Preguntat si entendria una decisió dràstica per part del club sobre la seva figura, Bofill ha insistit: “S’ha d’interpretar la feina del dia a dia i això no em pertoca. Jo continuo pensant que això pot canviar i la plantilla té potencial suficient per aconseguir-ho”.