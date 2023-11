Pepe Martí, a Macau amb els colors de Red Bull

El jove pilot Pepe Martí participarà, a partir d’aquest dijous i fins diumenge, en el Gran Premi de Macau, una de les proves més llegendàries del món de l’automobilisme. El circuit urbà de Guia tornarà a acollir aquesta important carrera de Fórmula 3 i GT, oficial de FIA, que es disputa tres anys després a conseqüència de les restriccions Covid-19 de la Xina.

Aquesta cita marcada en vermell al calendari internacional de l’automobilisme, enguany celebra la 70a edició. Una prova mítica on Ayrton Senna, Michael Schumacher, Ralf Schumacher, David Coulthard o Dani Juncadella han estat capaços de guanyar-la. “Afronto aquest nou repte amb moltes ganes. És un circuit molt mític i competir allà em transmet una sensació especial. És una de les carreres més rellevants de l’any, tal com indica el seu nom; GP de Macao F3 World Cup“, apunta el pilot del Campos Racing.

El circuit de Guia està format per llargues rectes i revolts tancats, i compta amb les característiques d’un típic circuit urbà, estret, ple de sotracs i limitades oportunitats per als avançaments. Martí arriba a la cita xinesa sense haver disputat els tests post temporada de Fórmula 3. Aquesta serà la primera vegada que Pepe Martí llueixi els colors de Red Bull, juntament amb el seu equip habitual, Campos Racing, en la seva tercera temporada amb l’equip del desaparegut Adrián Campos. “Tinc moltes ganes de tornar a tenir la sensació d’estar competint, encara que anem amb una mica de desavantatge comparat amb pilots que han fet els tests. Però hi anem amb molta il·lusió i d’afrontar aquest repte amb Campos Racing i amb els colors de Red Bull, un somni per a mi”.