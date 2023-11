Run Baby Run, la pel·lícula de Sabadell que arrasa en candidatures als Goya

És una producció molt petita, però Run Baby Run té unes aspiracions enormes. La pel·lícula d’acció, creada íntegrament per la recent nascuda productora de Sabadell Esdemangofilms, ha arrasat en candidatures als premis Goya: opta a ser seleccionada com a nominada en 18 categories, entre les quals el de millor pel·lícula. És dels films que han estat més ben posicionats en els guardons.

Run Baby Run és un thriller ple d’acció gravat en paratges verds de Terol. És una fàbula de ritme vertiginós, un conte esquitxat de violència sobre la Diana (Catutxa Leira), una noia sorda de naixement a qui li encanta desconnectar sortint a córrer. Però en les seves escapades per paisatges idíl·lics apareix un misterior corredor encaputxat, amb qui comença una competició que derivarà en una batalla per a sobreviure.

L’esclat d’alegria encara és més gran tractant-se de l’òpera prima del director, Toni Andújar, candidat a millor direcció novell als Goya i també als prestigiosos London Directors Awards. També és la primera pel·lícula de la productora, que té al capdavant Carolina Garrido.

Esdemangofilms, ple de cineastes sabadellencs, s’ha encarregat des del guió fins a la postproducció. De fet, per a l’equip hi ha quatre cançons originals de la pel·lícula que opten a un Goya que probablement seria el més especial, ja que van estar compostes per Josep Maria Llongueras, el tan enyorat ‘Llongue’ en el panorama artístic sabadellenc.

La pel·lícula, que s’estrenarà comercialment a Catalunya el 15 de desembre, també opta a ser premiada als Gaudí. als Prague International Film Awards, als Kosice International Film Festival i als Budapest Movie Awards. La protagonista, Catuxa Leyra, ja ha obtingut un premi a la Millor Actriu d’Acció al NIAFFS-Festival Internacional de Cinema d’Acció de Sevilla.