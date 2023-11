Jaume Milà s’acomiada: “No me’n penedeixo de res i aquest equip té potencial per capgirar la situació”

Abans d’entrar, deixin sortir, diu el refranyer. Doncs això ha passat amb el comiat de Jaume Milà com a director esportiu del Centre d’Esports, hores després d’anunciar-se l‘arribada de Carlos Rosende fins al juny del 2025. El gallec ja està a la ciutat i ha començat a treballar.

Acompanyat del director general del club, Bruno Batlle, Jaume Milà ha volgut agrair el suport de tota la gent del F. Base i del club que han participat en el seu projecte aquests sis anys en el club, els primers quatre fent una feina excepcional en el Futbol base. Va començar dirigint el juvenil en la temporada 18/19, assolint l’ascens a Lliga Nacional, i després, ja ocuparia el càrrec de director esportiu del Futbol base, afrontant la missió de la seva refundació, acumulant un grapat d’èxits en les diferents categories.

La passada temporada va incorporar-se a l’estructura del primer equip com l’ajudant (secretari tècnic) de l’infortunat Gerard Escoda per confeccionar una plantilla a correcuita l’estiu. “La idea era agafar experiència al seu costat, però ens vam trobar en un context molt complicat. Vam encertar la incorporació de Miki Lladó i el mercat d’hivern per fer una excel·lent temporada, amb uns números excepcionals: només 4 derrotes i 50 punts”, ha recordat.

Sobre l’actual curs, tot i assumir “el 100 de la responsabilitat en l’actual situació”, ha donat a entendre que “l’augment de recursos econòmics va arribar quan ja s’havien fet fitxatges d’un perfil més reduït en el primer escenari plantejat i no teníem fitxes lliures”. No se’n penedeix de cap decisió i continua convençut que “aquest equip té potencial suficient i arguments de sobres per capgirar aquesta situació i estar més amunt. El temps em donarà la raó. Espero que ho aconsegueixi amb l’actual cos tècnic”. Gerard Bofill també estava present.

“Ha estat una aventura fantàstica”, ha resumit un emocionat Jaume Milà davant una sala Miguel Quereda plena de gom a gom de tècnics, coordinadors, col·laboradors i fins i tot jugadors de l’obrador arlequinat. Ha agraït el suport “de moltíssima gent que va començar amb mi des de zero, com l’Alberto Pobre, per crear una estructura de Futbol base sòlida i estic molt content del resultat. Ara el Sabadell està en el Top-5 i quan vam arribar la situació era desastrosa. Han pujat jugadors al primer equip com Altimira, Astals, Sander, Vladys , s’han guanyat diners amb traspassos que s’han reinvertit en la Base i estem a les màximes categories. Va ser molt bo, per exemple, veure en el derbi sevillà de Primera Divisió dos jugadors que han estat al Sabadell com Chadi Riad i Sergi Altimira”.

Bruno Batlle també va tenir paraules d’agraïment, destacant “la seva empenta per convertir el Futbol base en un dels millors de la història del club després d’arribar en una situació molt complicada, quan encara pertanyia a una empresa externa. Ha estat un plaer treballar amb ell, però a vegades arriba un moment en què els camins s’han de separar”. El club li va oferir continuar lligat al Futbol base, però el mateix Milà ho ha rebutjat: “Penso que ho he donat tot, m’he buidat i l’etapa al Sabadell s’ha acabat amb el primer equip. Ara tinc altres projectes”.

Bofill, contra el Lugo

D’altra banda, Bruno Batlle també s’ha referit a la situació de la banqueta del primer equip. Han crescut les especulacions a les últimes hores sobre un possible relleu, però el director general ha estat clar i contundent: “Gerard Bofill dirigirà l’equip contra el Lugo”. De fet, ja ha dirigit la sessió preparatòria d’aquest dimecres a Sant Oleguer, començant a planificar el duel contra el conjunt gallec de Pedro Munitis. Tot i això, es manté totalment oberta l’opció d’un nou entrenador i el nom d’Óscar Cano ocupa un lloc preferent. De fet, va ser l’aposta del nou director esportiu arlequinat, Carlos Rosende, en el Deportivo.