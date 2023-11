Carlos Rosende, confirmat com el nou director esportiu del Centre d’Esports

Segon pas oficial. Després de la destitució de Jaume Milá -qui aquest dimecres a la tarda s’acomiadarà en una roda de premsa-, el Centre d’Esports ha confirmat la incorporació de Carlos Rosende com a nou director esportiu. En principi, la seva presentació no està prevista de manera imminent i probablement, es farà el dilluns de la setmana vinent. De moment, sense novetats de l’entrenador i Gerard Bofill ha dirigit la sessió aquest dimecres a Sant Oleguer.

El gallec Carlos Rosende (35 anys) arriba al Sabadell amb el seu bagatge professional, com a secretari tècnic, al RC Deportivo els dos últims anys en els quals va disputar el play-off d’ascens sense premi i anteriorment, havia fet funcions de scouting i captació en les categories inferiors del club gallec.

Dels números al futbol

El futbol i Rosende, però, han viscut gairebé una història d’amor. De fet, la seva passió futbolística li va fer deixar, al seu moment, la possibilitat d’incorporar-se a una important empresa per fer d’auditor. Llicenciat en Dret i Administració i Direcció d’Empreses, Carlos Rosende va renunciar als números i aquest lloc de feina fix per acceptar la proposta de l’actual conseller arlequinat, Àxel Torres, qui va engegar el projecte web Marcadorint nascut a partir de Ràdio Marca. Això era l’any 2010.

“Ell estava ben encaminat i hauria tingut una vida còmoda en el seu sector, però estava clar que l’apassionava el futbol, que gaudia explicant-ho i jo li vaig comentar que necessitava gent com ell. Em semblava brillantíssim escrivint de futbol”, explica el mateix Àxel Torres en una entrevista a ‘La Voz de Galicia‘. Afegeix: “Té una cosa difícil de trobar: sentit comú. I també molta sang freda a l’hora de prendre decisions”, dues qualitats que ara necessitarà davant la delicada situació del Centre d’Esports. Es dedueix, doncs, que Àxel Torres ha estat el gran valedor de Rosende per incorporar-se al vaixell arlequinat.

La seva progressió formant part de Marcadorint va ser espectacular i va convertir-se en la rampa per conèixer un altre àmbit del món del futbol molt més professional. “El meu objectiu no era arribar a un club, de fet no ho veia proper ni realitzable. Després, la situació va canviar i em va cridar l’atenció”, deia Carlos Rosende en el mitjà gallec. Va conèixer persones que serien claus com Pablo Longoria, actual president de l’Olympic de Marsella. “La meva vocació era la de periodista i només em vaig plantejar saltar a l’altre món quan em va trucar el Pablo per anar al València”, recorda Rosende.

Finalment, va aparèixer el club de la seva terra, el Deportivo. Carlos ja havia acumulat una gran experiència sobre jugadors, partits, clubs… “És un malalt del futbol, una persona amb una capacitat enorme per detectar el talent del futbolista i saber qui s’adapta millor el que necessita l’equip”, opinen d’ell persones que han treballat al seu costat. Va assumir el repte a la secretaria tècnica del Depor amb 33 anys. “El mèrit més gran és que ve de baix en un món molt peculiar, on no és fàcil moure’s i cal picar molta pedra i arriscar”, expliquen.

Ara tindrà un gran repte també al Centre d’Esports: fer ressorgir un equip ensorrat i també treballar per millorar la plantilla en el mercat d’hivern. De totes maneres, la principal incògnita és l’entrenador. La seva idea és arribar amb un nou inquilí a la banqueta. Óscar Cano va ser la seva gran aposta en el Deportivo. Repetirà ara a la Nova Creu Alta? De moment, Gerard Bofill ha dirigit la sessió d’aquest dimecres a Sant Oleguer i té possibilitats de dirigir l’equip diumenge contra el Lugo. Caldrà esperar.