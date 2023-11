El Centre d’Esports fa oficial la destitució del director esportiu Jaume Milà

Primer moviment oficial. El Centre d’Esports Sabadell ha comunicat la destitució de Jaume Milà com a director esportiu i, per tant, obre la porta a l’arribada, a les pròximes hores, del gallec Carlos Rosende amb l’objectiu de capgirar la situació esportiva. Les novetats a la banqueta encara no semblen tan imminents i, de fet, Gerard Bofill dirigirà la sessió d’aquest dimecres a Sant Oleguer i podria tenir contuinuïtat almenys diumenge davant el Lugo.

Es posa així punt final a una llarga trajectòria de sis anys de Jaume Milà (1977, Sant Cugat) en el club arlequinat, destacant, sobretot, la seva incidència en el Futbol Base. Va començar dirigint el juvenil en la temporada 18/19, assolint l’ascens a Lliga Nacional. Després, ja ocuparia el càrrec de director esportiu del Futbol base, acumulant un grapat d’èxits en les diferents categories, culminant amb el retorn i consolidació del juvenil a la Divisió d’Honor.

Després de la seva gran tasca al Futbol base, va incorporar-se la temporada passada a l’estructura del primer equip com l’ajudant (secretari tècnic) de l’infortunat Gerard Escoda per confeccionar una plantilla a correcuita l’estiu. La mort del Gerard el va deixar en solitari, afrontant una difícil missió: reforçar l’equip en el mercat d’hivern. Les incorporacions de Ricard Pujol, el porter Ortolá, Raúl Baena i, sobretot, Cristian Herrera van ser fonamentals per garantir la permanència a Primera Federació durant la segona volta del campionat, ja amb Miki Lladó a la banqueta.

El club va decidir apostar fort per ell amb el nomenament com a nou director esportiu. Va proposar la renovació de Miki Lladó i va confeccionar el Sabadell 23/24 amb un pressupost superior al de l’any anterior. La renovació d’Ortolá i la continuïtat de Cristian Herrera, que tenia diverses ofertes per marxar, van ser el pal de paller del seu projecte dins d’una reestructuració a fons de la plantilla. Noms com els de Toni Herrero, Amelibia o el retorn de Manel Martínez, juntament amb cedits com Guillem Naranjo o Marcos Baselga, semblaven assegurar un bon bloc, però els resultats no han acompanyat i el Sabadell ha signat un dels pitjors inicis de lliga de la seva història, sumant 7 punts de 36 possibles. Això l’ha condemnat. Jaume Milà té previst oferir una roda de premsa de comiat aquest dimecres a la tarda. Acaba un cicle.