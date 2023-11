Les motocicletes i els ciclomotors s’han consolidat com a vehicles molt presents a la xarxa viària de Sabadell. La flexibilitat en l’ús, el baix consum i el poc espai necessari per estacionar són factors que expliquen la seva proliferació fins a superar les 250.000 unitats matriculades, segons dades de què disposa l’Ajuntament. Aquesta realitat, més enllà d’un elevat índex d’accidentalitat, té impacte també en la configuració de l’espai públic i obliga a dotar la ciutat d’espais per a l’estacionament dels vehicles de dues rodes.

La xifra total d’aparcaments de motos a la ciutat és de 1.599 llocs habilitats -amb línies pintades-, segons fonts municipals. Tot i això, la normativa contempla que els usuaris puguin aparcar en altres punts com les voreres, però amb consideracions. Uns matisos que han despertat recurrentment el debat sobre la convivència entre els veïns que es desplacen a peu i la presència creixent de motocicletes als carrers.

De moment, l’Ajuntament sabadellenc no preveu modificacions en l’ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles de cara al 2024, contràriament a la posició d’altres ciutats com Terrassa. A partir del dia 1 de gener, a l’altra capital vallesana entrarà en vigor la disposició transitòria de l’ordenança de Mobilitat, que prohibeix estacionar les motos dalt de les voreres. Incomplir-ho comportarà una sanció econòmica, en una mesura que ha sobrevolat diferents indrets, com el barri del Poblenou, on finalment es va fer marxa enrere.

Què diu la normativa a Sabadell?

La normativa vigent a la nostra ciutat estableix una premissa bàsica: les motocicletes i els ciclomotors es podran estacionar damunt de les voreres de més de tres metres d’amplada útils per a vianants, si no hi ha en la zona o carrer espais destinats especialment a aquesta finalitat. L’estacionament a la calçada, en aquells casos en què no estigui senyalitzat de forma expressa, es realitzarà en bateria o semibateria, i ocuparà una amplada màxima d’un metre i mig, sense sobresortir de la línia exterior de l’estacionament dels altres vehicles. A més, la separació respecte als altres vehicles serà com a mínim de cinquanta centímetres. I si no hi ha senyalització expressa, es farà en una fila única, paral·lelament a la vorada i separats els vehicles d’aquesta vorada fins a cinquanta centímetres.

El document afegeix particularitats com la presència d’escocells, circumstància en què s’haurà d’estacionar dintre de l’espai que queda entre dos escocells consecutius, sense que sobresurtin els vehicles de la seva alineació. En qualsevol cas, apunta el text, sempre es deixarà, amb caràcter general, un espai mínim de pas d’1,50 metres. Tot plegat, sense obviar prohibicions generals com l’estacionament davant dels passos de vianants o punts d’accés a serveis com, per exemple, parades d’autobús.

De quant són les sancions?

Incomplir la normativa té càstig. A més, la quantia econòmica de les multes establertes en aplicació d’aquesta ordenança podrà incrementar-se en un 30%, en atenció a la gravetat i transcendència del fet, els antecedents de l’infractor i la seva condició de reincident, el perill potencial per a ell mateix i els altres usuaris de la via, i al criteri de proporcionalitat.

Amb tot, el codificat amb la descripció de les infraccions lleus del Reglament general de circulació, que va entrar en vigor el gener del 2022, fixa l’import d’aquestes multes a Sabadell. La sanció serà de 80 euros en cas de no respectar les consideracions anteriorment exposades. Són, segons la categoria, infraccions lleus previstes al Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació, així com la fixació de l’import de les multes derivades d’aquestes infraccions lleus, aprovat per Decret 12887/2021 de 29 de desembre del 2021.

El 2021, últim any de què es tenen dades completes de balanç policial a Sabadell, es van posar gairebé 10.000 denúncies (9.489) per incomplir la normativa d’estacionament a la ciutat en el total de vehicles i particularitats -excedir el temps d’estacionament establert, aparcar en zones no permeses, etc.-. Són xifres que s’han incrementat en els últims anys i que evidencien la necessitat de conscienciar-nos entre tots per gaudir d’una ciutat cívica i exemplar quant a convivència.