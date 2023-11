L’OAR Gràcia Sabadell fa un doblet de victòries inapel·lables

Jornada rodona. El masculí de l’OAR Gràcia ha respost amb solvència a la derrota encaixada a Sant Cugat i s’ha imposat al Sant Esteve Palautordera (37-30) en el fortí del Boccaccio Arena per mantenir el frec a frec amb el BM La Roca, que ha patit per desfer-se del H. Palautordera (35-33) i continuar com a líder.

De fet, el partit ha quedat dat i beneit en una magnífica part del conjunt de Pere Ayats. Després d’un intercanvi de cops inicial (3-3), l’OAR ha posat en marxa la maquinària ofensiva amb un Jordi Sala imparable, autor de cinc gols i, com sempre, alguns per emmarcar. Les diferències s’han disparat amb un parcial de 7-1 que ha deixat contra les cordes el conjunt visitant, que també s’ha topat amb un seguríssim Ignasi Admella sota pals. El Sant Esteve s’ha passat gairebé 10 minuts sense celebrar cap gol.

Fins al descans el domini gracienc ha estat indiscutible tot i algun tram de certa relaxació que ha permès una petita reacció visitant (23-16). A la represa, l’OAR ha sortit molt endollat per evitar sorpreses i el parcial de 5-1 semblava apuntar a una nova golejada d’escàndol (30-20). Però l’orgull visitant i una certa desconnexió sabadellenca -Pere Ayats ha mogut molt més la banqueta- han propiciat una segona meitat més igualada -de fet el parcial ha estat un empat a 14-, però mai ha perillat la victòria. Quim Vaillo, Ismael Brendess, Bernat Correro i, sobretot un encertat Tom Coeur han marcat les diferències fins al definitiu 37-30.

Dos punts de gran valor anímic pensant en la duríssima prova del dissabte vinent: la UE Sarriá visita el Boccaccio Arena, quart classificat, a només un punt de l’OAR. Un duel apassionant per la zona de privilegi.

Sense pietat del cuer

No ha donat marge a la sorpresa l’OAR Gràcia femení i des de l’inici ha marcat el pas davant el cuer Handbol Gavà. Un 2-9 de sortida ha deixat les coses clares. Defensivament, el conjunt de Carol Carmona s’ha mostrat molt sòlid i en atac de nou s’ha posat de manifest una completa actuació coral amb 12 golejadores, encapçalades per Janna Sobepera (9), Irene Garcia (5) i Helena Pérez (4).

El 10-20 del descans pràcticament deixava el duel sentenciat i s’ha equilibrat una mica més a la represa, aprofitant les gavanenques una certa relaxació gracienca i les rotacions. De totes maneres, l’OAR ha eixamplat les diferències fins al 22-35 inapel·lable sobre la seva superioritat. Dissabte que ve hauran de confirmar aquesta bona dinàmica a casa davant l’Eon Horneo alacantí.

FOTOS: LLUÍS FRANCO