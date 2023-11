Un gran inici de lliga per a la Sabadellenca, que somnia amb l’ascens

Gran inici de temporada per la UE Sabadellenca que somnia amb el retorn a Segona Catalana. L’equip entrenat per Jesús Rueda ‘Betis’ encapçala el grup 7 de Tercera amb 7 victòries, un empat i una única derrota i tres punts de marge respecte el segon classificat. “Estem molt contents amb els resultats i amb la manera de competir. Tinc 27 jugadors a la plantilla i malgrat que sempre n’he de deixar sense convocar o jugar, sé que puc comptar amb tots”, explica el tècnic.

Amb més de 300 partits dirigits i com a gran referent per a l’entitat, ‘Betis’ va agafar l’equip dos anys després de la seva marxa amb un objectiu clar. “Em va trucar el president i com entrenar a l’equip del teu barri no hi ha res. Em feia il·lusió tornar a compartir cos tècnic amb el ‘Lolo’ Raya i aconseguir l’ascens a Segona Catalana, que és el nostre gran repte i el motiu pel que vaig acceptar. Ja tenia ganes de tornar a les banquetes”, reflexiona.

Una meta ambiciosa, però que de moment va per bon camí i és que els del sud de la ciutat confien molt en les seves possibilitats i en el bloc que estan formant. “Sabem que l’ascens és un repte complicat perquè estem en un grup molt competitiu, però també som conscients que tenim una plantilla per quedar campions. Si no pugem, per mi com a entrenador seria un fracàs”, assevera amb contundència ‘Betis’.

Fer-se forts a casa

L’últim partit per a la Sabadellenca va acabar en empat al derbi davant el Planadeu-Roureda (0-0), però ara afronta dos compromisos consecutius al Municipal de La Creu on encara no ha deixat escapar cap punt. El primer, aquest diumenge (11:30h) davant el cuer Sant Quirze ‘B’. “Encara que ara vingui l’últim classificat no ens podem relaxar perquè és el tipus d’enfrontament que costa de guanyar. Portem una bona línia i ens hem de fer forts a casa. Abans de l’aturada nadalenca tenim tres partits al nostre camp, el darrer davant el Can Parellada, i l’objectiu és guanyar-los tots”, afirma el tècnic.