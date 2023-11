El Sabadell no reacciona i Bofill s’acomiada amb la setena derrota consecutiva (0-1)

Setena derrota consecutiva. El Sabadell, tot i millorar en la primera part, ha tornat a caure a la Nova Creu Alta davant el Lugo amb un gol d’última hora. Ha estat un trist comiat del tècnic Gerard Bofill -amb un parcial de ‘0 de 18’- que tindrà substitut, probablement Óscar Cano, en les próximes hores.

Gerard Bofill ha tornat a la línia de cinc amb el trident Pau Resta-Toni Herrero-Sander. La principal novetat ha estat la ubicació de Nando Garcia en el carril esquerre mentre David Astals ha començat a la dreta. Una situació que només ha durat 11 minuts perquè Nando i Astals han intercanviat la seva posició, sobretot amb l’objectiu de frenar les incursions de Víctor Narro.

L’inici arlequinat ha estat bo. Com a mínim, amb intensitat i una pressió alta que dificultava la sortida de pilota del Lugo, que s’ha dedicat a especular en els primers minuts. Marc Domènech i Astals han fet intervenir el porter Lucas Díaz i Manel no ha pogut culminar un parell de rematades dins de l’àrea en immillorable posició. S’ha vist un Sabadell més incisiu, amb més arribada, però sense capacitat de definició. De nou Sander Ballero i David Astals han estat els més destacats.

Per primera vegada des de l’arribada de Bofill no s’ha encaixat a la primera part. De totes maneres, no han faltat els habituals desajustos que no ha aprofitat el Lugo. N’ha tingut una de claríssima en el minut 33 quan Antoñín no ha arribat per centímetres a una passada de Víctor Narro i també Ortolá ha estat providencial en una rematada de Nacho en un servei de cantonada. L’equip de Munitis ha arribat al descans amb millors sensacions.

Canvis, esbroncada i en picat

El Lugo ha mantingut la dinàmica dominadora del tram final de la primera part a la represa, però també ha demostrat carències ofensives, notant l’absència del seu màxim golejador, Wily. De fet, el partit s’ha convertit en un intercanvi de cops sense crear perill. Carrión i Beitia han estat els primers canvis de Bofill, però la segona finestra s’ha convertit en una esbroncada general contra el tècnic arlequinat, que ha retirat del camp a Cristian Herrera i Marc Domènech, dos dels homes més endollats en la zona creativa. Fins i tot s’han sentit crits de ‘Bofill, marxa ja’. Una decisió incomprensible que acabaria sent fatal.

El Sabadell ha perdut definitivament pistonada i s’ha vist clarament dominat per un Lugo que s’ha llaçat per la victòria. Els canvis de Munitis així ho delatava. Ha tingut dues bones opcions l’equip gallec, però semblava tenir la pólvora mullada. El Sabadell ha caigut en picat, sense resposta, i el conjunt visitant ha sabut explotar el seu ofici per madurar el partit i trobar el moment en el minut 87 amb una rematada impecable d’Antonetti de cap en un llançament de falta lateral.

Ho ha intentat el Sabadell amb més cor que cap fins al final, però s’ha repetit la història de sempre. Setena derrota consecutiva -una ratxa que no passava des de la temporada 82/83 a Segona A- i l’adeu de Gerard Bofill no ha pogut ser més trist: 0 punts de 18 possibles. Una situació crítica.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Pau Resta, Toni Herrero, Sander, Nando Garcia (Carrión, m. 55), Fran Callejón (Beitia, m. 55), Astals, Marc Domènech (Amelibia, m. 65), Manel, Cristian Herrera (Vladys, m. 65) i Moyano (Marruecos, m. 79).

Lugo: Lucas Díaz; Torrado, Gorka Pérez, Castrín (Jorge González, m. 85), Javi Vázquez, Thiago Ojeda (Aguza, m. 70), Víctor Narro (Fuentes, m. 70), Jozabed, Nacho, Aranda (Antonetti, m. 61) i Antoñín.

Àrbitre: Francisco Fernández Vidal (Comitè valencià). Grogues: Moyano, Pau Resta; Nacho

Gol: 0-1, minut 87: Antonetti.

Incidències: 3.596 espectadors a la Nova Creu Alta.

FOTOS: LLUÍS FRANCO