Mercadona inverteix prop de 5 milions en el nou supermercat de Barberà del Vallès

Mercadona ha obert aquest dilluns un nou supermercat eficient al municipi de Barberà del Vallès, concretament al centre comercial Baricentro. Aquesta nova botiga té una plantilla de 49 persones i ha suposat una inversió de 4,8 milions d’euros. A més, en la seva construcció han participat 33 proveïdors, que han donat feina a més de 200 persones durant la fase d’obres.

El nou supermercat, que obre amb el nou model de botiga eficient que la companyia està implantant a tota la cadena, ofereix novetats en totes les seves seccions. Per exemple, disposa d’una nova xarcuteria amb pernil al tall i envasat, una góndola central a la perfumeria per a la cosmètica especialitzada, una secció de forn amb màquina per tallar el pa i pastisseria refrigerada, un servei de suc de taronja acabat d’esprémer i especialitats de sushi, entre altres novetats.

Així mateix, incorpora la nova secció “A punt per Menjar”, que ofereix un total de 35 plats preparats per emportar. Totes aquestes opcions es serveixen en envasos fabricats amb materials naturals, com la canya de sucre (material compostable), el cartró o el paper.