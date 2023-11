La tramuntana i el mestral, com a motor de la vida

El medallista olímpic Jordi Xammar o la bicampiona mundial Sílvia Mas, regatistes catalans en la classe 470, o regatistes oceànics com l’Anna Corbella o en Gerard Marín han tingut com a mentor el sabadellenc Pep Subirats, ampostí de naixement, però resident a la Creu Alta, des de fa diverses dècades. Una persona tranquil·la, calmada (virtuts necessàries i imprescindibles per navegar), que amb el pas dels anys ha vist com aquell divertimento dels estius a Amposta, s’acabaria convertint en la seva professió: “Passàvem els estius amb els meus iaios, de sant Joan fins a la Diada de Catalunya, unes vacances al més pur estil Tom Sawyer. Estàvem poc per casa, sempre al riu, on vaig aprendre a nedar i a fer vela”, recorda.

A l’Empordà, amb la Tramuntana, i on actualment desenvolupa projectes professionals, i al Delta de l’Ebre, amb el Mestral, gaudeix de dos vents de component nord, forts i amb ratxes, el ‘caviar’ per als navegants com Subirats, qui detalla que “amb el màxim respecte, sempre, però mai por. A mi m’agrada navegar amb moltíssim vent i també amb molt, molt poc. De navegar amb marinada tothom en sap tothom”, somriu.

En aquesta línia, i preguntat què és el que prima per guanyar una regata, el sabadellenc alerta que “moltes vegades no guanya el que més velocitat té, ja que el vent i les onades són canviants. Així que un aspecte clau, a part de tenir velocitat, sumat al trimatge de les veles, és saber adaptar-se a l’estratègia del vent. I això és a força d’entrenar i entrenar”. Subirats ha estat quinze anys a la direcció tècnica de la Federació Catalana de Vela, del Club Nàutic Cambrils, i recentment ha estat el director del campionat del món Optimist que s’ha disputat a Sant Pere Pescador, després d’aconseguir guanyar el concurs de candidatura per davant del Sultanat d’Oman.

De les milles recorregudes fins al dia d’avui, se’n sent “orgullós i satisfet”, però allò que realment el motiva actualment és deixar un llegat envers la sostenibilitat, tots els seus projectes tracten la sostenibilitat amb molta cura, tant és així que el darrer projecte ha estat reconegut com un dels millors quatre projectes de sostenibilitat del 2023 per la Federació Internacional de Vela. Alhora que el que té captivat la Copa Amèrica de vela, de la qual Subirats, si res no es torça, serà el safety manager de la competició més antiga i llorejada del món, la fórmula 1 del mar: “Vaig estar a Vilanova i la setmana vinent marxo a l’Aràbia, per a les regates preliminars”, explica, mentre, preguntat pel vigent campió, l’Emirates Team New Zealand afegeix que “serà la segona edició consecutiva amb el mateix vaixell, i això treu l’avantatge que podien tenir a la darrera edició. És màgia, ciència-ficció, veure com vaixell amb més de vint metres d’eslora, sense fer soroll, naveguen a vuitanta i noranta quilòmetres per hora sostingut per un foil de dimensions d’allò més petites”.