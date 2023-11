El vòlei del Club Natació coneix les dues cares de la moneda

Victòria del sènior femení de Primera Nacional contra el H.Bordils per 3-0 (25-20/25-23/25-19) en un partit on les jugadores de Xavi Perales s’han hagut d’esforçar de valent davant un rival que ha posat les coses molt difícils.

En el segon set, per exemple, l’equip gironí s’ha posat per davant 21-23, però en el moment decisiu, les nedadores han tingut la sang freda i encert per capgirar-lo i decantar la balança del seu cantó. En el tercer set, el Club Natació s’ha distanciat des de l’inici, amb avantatges de 4 i 5 punts, i ha mantingut aquesta distància fins al final per celebrar una victòria que el manté a la zona alta de la classificació, en una meritòria quarta posició.

Cauen en el ‘tie-break’

El sènior masculí de Superlliga2 ha caigut a la pista del Barça Voleibol per 3-2, en un duel que se li havia posat de cara a l’equip sabadellenc per endur-se els 3 punts del pavelló barceloní. El resultat ha estat: 32-30/16-25/16-25/25-22/15-13.

El primer set ha estat molt igualat. Els dos equips han tingut opcions de guanyar-lo, però finalment ha caigut del cantó local, per un ajustat 32-30. El segon i tercer set han estat calcats, amb un Club Natació molt superior a l’equip blaugrana, que ha guanyat els sets per idèntic guarisme, 16-25. S’havia remuntat.

En el quart set, possiblement un excés de confiança dels jugadors entrenats per Roberto Pozzato, ha fet que no aprofitessin un avantatge de 12-15. Amb l’aportació del jugador Douglas Stringari, el Barça ha remuntat fins al 18-16. A la part final del set, el conjunt local ha sabut mantenir la diferència a favor seu encaminant el duel al ‘tie-break’.

Els sabadellencs han començat mamant, amb 3-6 i 7-9. Però els blaugrana han capgirat el marcador i s’han posat per davant per 12-10, diferència que ja han mantingut (15-13). Amb aquesta derrota, el CNS es queda a la zona mitjana de la taula, esperant la visita del segon del grup, l’Eivissa.