La factura dels clients d’Aigües de Barcelona augmentarà una mitjana de 5 euros a partir del març

Els clients dels 23 municipis abastits per Aigües de Barcelona veuran com s’incrementa la factura uns 5 euros de mitjana a partir del març. És la proposta de noves tarifes que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) durà al Consell Metropolità d’aquest novembre. L’ens justifica la pujada per l’increment de tarifes que ha fet Aigües Ter-Llobregat en el subministrament, fruit dels efectes de la sequera.

D’altra banda, l’AMB ha avançat que dilluns convocarà els 36 ajuntaments de l’ens per avaluar si en alguns municipis cal reduir la pressió del subministrament, especialment en aquelles localitats que sobrepassen els 210 litres per habitant i dia que ara ha fixat l’ACA per la fase de preemergència de la sequera.

Quins municipis afectarà?

L’increment de la factura previsiblement s’aprovarà de forma a finals de novembre, gràcies a la majoria amb què governa l’executiu metropolità. S’obrirà aleshores un període d’al·legacions, que l’AMB preveu resoldre en un parell de mesos, de manera que l’aprovació definitiva de les noves tarifes es faria al febrer per a què entri en vigor al març.

Entre els 23 municipis on els veïns es veuran afectats per l’augment de tarifes hi ha dues localitats vallesanes: Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac, que se sumen a Barcelona, Badalona, Begues, Castelldefels, Cornellà, Esplugues, Gavà, l’Hospitalet, Montgat, Pallejà, el Papiol, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi, Sant Climent, Sant Feliu, Sant Just, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Torrelles i Viladecans. En total, hi ha 1.400.000 abonats, entre llars i empreses.