Sabadell, en preemergència per sequera: quanta aigua consumeix cada municipi?

El Govern declararà la preemergència per sequera aquest dimarts al sistema Ter-Llobregat, que aplega uns sis milions de persones, entre ells els veïns de Sabadell i la comarca del Vallès Occidental. Es tracta d’un estadi de transició entre l’actual estat d’excepcionalitat i l’estat d’emergència que permetrà intensificar algunes mesures per forçar la reducció dels consums d’aigua davant la manca de pluges que afecta tot el territori.

Està previst que l’anunci el faci el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, durant la roda de premsa posterior a la reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera, on detallarà les restriccions que entraran en vigor amb aquesta nova fase. La declaració afectarà 202 municipis de 14 comarques, entre aquests hi ha la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana i Girona.

La declaració de l’estat de preemergència és un pas més per fer front a la sequera que viu el país, la més greu des que es tenen registres. La magnitud dels dèficits de precipitació, l’extensió de les zones afectades i la durada del fenomen fan que se superi el precedent més extrem, la sequera dels anys 2005-2008. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), la ratxa seca acumula ja 31 mesos -en la sequera del 2008 en van ser 19-, i el 50% del territori català s’ha vist afectat de manera persistent, amb un dèficit global de precipitació de 446 mm. Per tornar a una situació de normalitat, segons va apuntar el Meteocat la setmana passada, caldria una precipitació equivalent a la pluja que cau de mitjana a Barcelona en tot un any. Tanmateix, no es preveu cap episodi de pluja abundant en el curt i mitjà termini.

El Govern ha decidit passar de la fase d’excepcionalitat a la fase de preemergència en el sistema Ter-Llobregat, àmbit on viuen més persones i on hi ha una major concentració d’activitat comercial i industrial, atès que inclou l’àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta d’un estadi que no està previst en el Pla Especial de Sequera i, segons va explicar el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, la setmana passada, es decreta amb la voluntat d’enviar un missatge d’alerta a la ciutadania per tal que augmenti el seu estalvi d’aigua davant una situació de sequera “molt crítica”. És, per tant, un estadi de “transició” cap a la fase d’emergència que, segons l’executiu, podria arribar a finals de desembre o al gener.

Quin és el consum d’aigua en cada municipi?

Precisament, aquest dilluns l’ACA va actualitzar les dades de consum d’aigua per municipi durant el mes d’octubre. Segons es desprèn d’aquestes, dins el sistema Ter-Llobregat, que inclou les unitats d’explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat, hi ha una seixantena de municipis que incompleixen la dotació de 230 litres d’aigua per habitant i dia.

Així, durant el mes d’octubre, els municipis que van registrar un consum d’aigua més elevat van ser Riudellots de la Selva (la Selva), amb 665 litres, Torrent (Baix Empordà), amb 500 litres, Pacs del Penedès (Alt Penedès), amb 498 litres, Matadepera (Vallès Occidental), amb 468 litres, i Vilobí del Penedès (Alt Penedès), amb 451 litres.

D’altres municipis amb un consum molt elevat són Begur (Baix Empordà), amb 409 litres el mes d’octubre, Olivella (Garraf), amb 367 litres, o Vallromanes (Vallès Oriental), amb 348 litres d’aigua per persona i dia.

Sabadell, per sota dels màxims permesos

En el cas de Sabadell, la ciutat està per sota dels límits de 230 litres d’aigua per habitant i dia, amb un consum de 161. El consistori va demanar fa uns dies flexibilitzar algunes mesures i considerar cada cas de manera particular per tal de pal·liar els efectes de les restriccions, que estan afectant els espais verds de la ciutat.

La Generalitat, però, va sortir al pas de les peticions locals, assegurant que no faria marxa enrere en les mesures. Al contrari, el Govern català aposta per augmentar-les per fer front a un escenari d’extrema gravetat.