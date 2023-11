La Generalitat no retirarà restriccions per sequera, en contra del que demanava Sabadell

Catalunya està vivint l’episodi de sequera més greu des de l’any 1916, el primer des del qual es tenen registres. L’afirmació no és un crit desmesurat per encendre les alarmes, sinó la constatació d’una realitat atenent a les dades de què disposa el Servei Meteorològic de Catalunya a partir de la xarxa d’estacions automàtiques, com la que hi ha a Sabadell. La magnitud dels dèficits de precipitació, l’extensió de les zones afectades i la durada del fenomen fan que se superi el precedent més greu, la sequera dels anys 2005-2008.

L’escenari actual empeny a noves mesures més severes. De fet, el Govern ja ha anunciat que preveu declarar la propera setmana l’estat de “preemergència” per sequera al sistema Ter-Llobregat, que abasteix la nostra ciutat i la resta de municipis del Vallès, entre altres. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i el director de l’ACA, Samuel Reyes, van advertir que s’entra en un escenari “molt complicat” després d’una tardor molt seca, avisant que la situació de sequera és “molt crítica”.

Les restriccions actuals estan previstes en l’actual fase d’excepcionalitat. Però el semàfor, ara taronja, apunta a posar-se vermell abans d’entrar al mes de desembre, un fet que obligaria a noves restriccions. Fins ara, han impactat de ple en les zones verdes de Sabadell, que arrossega set mesos d’accions per controlar l’aigua. En aquest context, el Govern local ha demanat flexibilitzar les mesures imposades per part de l’ACA, com la prohibició total de regar la gespa dels parcs i jardins. Els arbres tampoc poden rebre aigua amb mànega, i només es poden abastir amb el sistema gota a gota, si està instal·lat, o amb regadora. Una situació que es podria estendre en nous espais verds de la ciutat. Des de l’ACA, però, recorden que les restriccions són vigents per la situació crítica dels embassaments a tot el sistema Ter-Llobregat, que estan al 19% de la seva capacitat.

No es flexibilitzaran mesures

Enmig d’aquest escenari d’intercanvi d’impressions, el director de l’Ens d’Abastament d’Aigües Ter Llobregat (ATL), David Vila, va voler tallar d’arrel qualsevol opció d’aixecar mesures en determinades localitats, tal com s’ha demanat, per exemple, des de Sabadell. De la mateixa manera, descarta ara per ara la reobertura de les fonts ornamentals, petició plantejada des del consistori. “Donaríem missatges erronis a la població, cal estudiar com fer ús d’aigua regenerada amb funcions com el rec, però hi ha usos que estan expressament prohibits”, va recalcar.

La gravetat de la sequera ha obert la porta a posar damunt la taula mesures excepcionals. Algunes, però, han estat descartades pels experts. El mateix Vila va assegurar que una bona opció és reduir la pressió d’aigua que arriba als municipis abans que tallar el subministrament en determinats trams del dia de cara a futures fases de la situació de sequera. Aquesta alternativa, sosté, es valoraria tenint en compte la realitat de cada municipi i la seva tipologia d’habitatges, donat que els blocs de pisos necessiten més pressió que les llars unifamiliars. Sobre les mesures concretes que es podrien intensificar durant aquest període transitori, les parts implicades apunten que es concretaran en els pròxims dies.

De moment, la fase de “preemergència” -que formalment no és cap dels escenaris del Pla de Sequera- es preveu per a les unitats d’explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat, les tres corresponents al sistema Ter-Llobregat. Un canvi que obliga a concebre, sense pal·liatius, la gravetat del problema.