Pere Macias serà el comissionat pel traspàs de Rodalies

El traspàs de Rodalies continua sent un dels grans temes de debat en el panorama polític estatal i català. Es tracta d’un dels acords entre ERC i el PSOE en les negociacions que van desencallar finalment la investidura de Pedro Sánchez. El procés per complir-ho, però, continua amb incògnites pendents de resoldre.

Una de les figures cridades a encaminar el traspàs és Pere Macias. Segons han publicat diversos mitjans, la Generalitat de Catalunya ha fitxat l’enginyer com a comissionat per al traspàs de Rodalies. Una funció que ha de permetre avançar en els termes de l’acord.

Més estacions a Sabadell?

En una entrevista al Diari quan desenvolupava el paper de coordinador del Pla de Rodalies, el 2021, Macias va apuntar alguns reptes i realitats ferroviàries en clau sabadellenca. Per exemple, la voluntat de resoldre els punts de conflicte que afecten l’R4 al Vallès. En aquest sentit, assenyalava que les obres de pas per Montcada han de ser una solució per a la capacitat i els colls d’ampolla que afecten la línia.

Alhora, va deixar alguns titulars, com l’afirmació que “l’estació de Can Llong no surt a compte avui dia”, posició emparada en els estudis de l’ATM, que donen una rendibilitat negativa a totes les noves estacions a Sabadell. A banda, remarcava que la prioritat és connectar l’R4 amb l’R8, que permetria fer un tren entre Terrassa, Sabadell i Granollers. I afegia que fer una xarxa de tramvia a Sabadell “tindria molt sentit” i és una opció que cal explorar.

Una àmplia trajectòria

Macias ha estat conseller de Política Territorial i Obres Públiques (1997-2001) i director tècnic de la unió del Tram a Barcelona (2016-2018). Fins ara, era el coordinador del Pla de Rodalies, a càrrec del Ministeri de Transports. Des de la seva oficina a tocar de l’Estació de França, s’encarregava d’analitzar la xarxa de trens, plantejar solucions i comprovar que el que es posa sobre el plànol després es fa.

El fitxatge arriba després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciés dilluns la voluntat d’incorporar en aquest comissionat persones d’experiència contrastada. La seva incorporació ha de teixir s’ha d’entendre en aquesta direcció, per teixir complicitats que acostin les voluntats del paper damunt les vies.