Llum verda: 540 milions pel soterrament de la via del tren a Montcada

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicat les obres per soterrar la línia R2 de Rodalies de Renfe a Montcada i Reixac (Vallès Occidental). El paquet inclou la construcció de la nova estació d’aquest municipi. L’obra serà executada per l’UTE integrada per Comsa-FCC-Ferrovial i té un pressupost de 540 milions d’euros. La integració de les vies suposarà una transformació urbanística i ferroviària “sense precedents”, apunta el Ministeri, atesa la “diversitat i complexitat tècnica i constructiva”. L’alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, s’ha mostrat satisfet per la notícia i ha afirmat que l’actuació suposarà l’eliminació dels dos passos a nivell i augmentarà la “seguretat per a vianants i vehicles”.

Egea també ha defensat que el soterrament de les vies comportarà la permeabilitat de la infraestructura ferroviària de l’R2, “que facilitarà la integració entre els diferents barris”. L’obra representarà, ha afegit, “la gran transformació de la nostra ciutat”.

Com es farà l’obra?

L’obra inclou la construcció d’un túnel de quatre quilòmetres pel qual passaran les vies de la línia R2. També hi passarà una tercera via per ampliar la capacitat i resiliència del sistema.

La nova estació també serà soterrada i els accessos quedaran integrats a la nova urbanització del tram colgat. Alhora, el Ministeri subratlla que el projecte configurarà esquemes d’explotació futurs de la xarxa ferroviària de proximitat en l’entorn de Barcelona i l’àrea metropolitana.

El soterrament començarà a l’altura del barri de Can Sant Joan i s’enfonsarà fins als 35 metres, amb un túnel que passarà per sota d’un aqüífer. L’estació s’ubicarà a les proximitats de l’estació actual. El nou traçat s’ha calculat amb paràmetres aptes per a circulacions de fins a 140 quilòmetres per hora i rampes màximes del 3%.

Nova estació a Montcada Bifurcació

A banda de la integració del ferrocarril al municipi el Ministeri ha adjudicat les obres de remodelació de l’estació de Montcada Bifurcació per 30,2 milions d’euros. Aquesta obra la farà l’UTE integrada per Dragados i Tecsa Empresa Constructora.

L’objectiu d’aquesta actuació és incrementar la capacitat de la infraestructura de les línies R3, R4, R7 i R12, que circulen per l’estació. El projecte permetrà dotar les instal·lacions de plena accessibilitat suprimint les barreres arquitectòniques amb un nou pas inferior, la remodelació d’andanes i la construcció d’ascensors.