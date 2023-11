El traspàs de Rodalies, en clau sabadellenca: com pot afectar la ciutat?

L’acord per al traspàs de Rodalies entre el PSOE i ERC en el marc de la negociació per a la investidura de Pedro Sánchez ha arribat envoltat d’incògnites encara pendents de resoldre. Els republicans asseguren que el document pactat fa referència a un “traspàs integral” per fases i inclou vies, trens i recursos. De fet, que hi hagués un traspàs “integral” era una condició que havia posat ERC al llarg de la negociació i que el partit no pensava rebaixar.

L’aplicació de l’acord tindria impacte des d’una perspectiva local. A la nostra ciutat, sense anar més lluny, les estacions de Sabadell Nord, Centre i Sud passarien a ser gestionades per la Generalitat, així com les línies que hi passen. L’R4, que connecta la ciutat amb diferents punts de la comarca, Barcelona i Catalunya, ha acumulat incidències i problemes que han despertat les crítiques d’usuaris i administracions com la mateixa Generalitat. Més enllà de la realitat actual, reivindicacions històriques en clau sabadellenca, com l’estació a Can Llong, passarien a ser taslladades ara al Govern català, que en tindria les competències. La infraestructura, de fet, ja va ser inclosa en els pressupostos generals de l’Estat a finals del 2022.

La postura dels dos partits a Sabadell

En les últimes hores, però, ha transcendit que l’acord només preveu, per ara, que la Generalitat assumeixi “almenys” la infraestructura ferroviària de les línies de la línia del Maresme de l’R1, la línia Sant Vicenç de Calders-Barcelona de l’R2sud i la línia Papiol-Hospitalet-Vic-Puigcerdà de l’R3. La intenció és fer efectiu la transferència de totes les línies de Rodalies, però el transferiment de les vies continua a l’aire. Segons el document pactat entre totes dues formacions, només es farà inicialment el traspàs dels trams on circulin exclusivament trens de titularitat catalana, tot i que es crearà una comissió per analitzar-los tots i considerar si en el futur se’n podrien traspassar més. Una qüestió que afegeix incertesa al voltant del futur de la xarxa ferroviària.

De moment, des de l’Ajuntament de Sabadell, governat pel PSC, eviten posicionar-se i esperen conèixer aviat tots els detalls sobre el pla. Per la seva banda, en l’altre costat de la negociació, fonts d’ERC a Sabadell s’han mostrat satisfets per l’entesa. “Guanya Catalunya, guanya Sabadell i guanya la gent, que és la prioritat”, ha defensat Gabriel Fernàndez, destacant que el traspàs “impacta i millora la vida de la gent”.

En aquest sentit, l’octubre del 2021, el grup municipal d’ERC va impulsar una moció a la Junta de Portaveus perquè Sabadell reclamés al govern espanyol que completés el traspàs de Rodalies a la Generalitat. Aleshores, hi van votar a favor Junts per Sabadell, la Crida i Marta Morell –en representació de Podem–. En aquell moment, PSC i Ciutadans van votar-hi en contra.