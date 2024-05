Sergio Dalma: “Allà on vaig, fanfarronejo de ser de Sabadell”

Sergio Dalma tornarà al mateix lloc on va fer el seu primer concert multitudinari. El cantant sabadellenc actuarà al festival Observa el 15 de juny, al parc de Catalunya, a davant de 2.500 persones. Promet emocionar-se, assegura que tindrà una mica més nervis del que és habitual i de ben segur regalarà nostàlgia.

El concert tindrà una primera part per potenciar el seu darrer disc, Sonríe porque estás en la foto. I en la segona part de l’actuació, el cantant farà un repàs dels seus 35 anys de trajectòria a través de cançons amb un alt significat personal i altres que el seu públic més fidel adora. Hi haurà temps per algun clàssic italià que ja va versionar a l’àlbum Vía Dalma.

“Serà un concert per abraçar la nostàlgia i també per ballar i passar-ho bé”, assegura el cantant en roda de premsa al Teatre Principal, una ubicació que el captiva i que ja coneixia des de feia molts anys enrere, amb un aspecte completament diferent, quan era un cinema i hi anava a veure sessions dobles de pel·lícules. “És impressionant, quina reforma”, suspira.

S’ha evidenciat que no hi faltaran les dues cançons que, tal com ha confessat, són especials per ell del seu últim àlbum: He tocat el cel, un tema en català amb Miki Núñez que no li han deixat de demanar en els concerts per l’Estat, i el single homònim a l’àlbum, Sonríe porque estás en la foto. “Cada vegada que publico un disc, és una manerar de retratar-me emocionalment. Aquesta cançó és una manera d’expressar que, després de tant temps, encara estem il·lusionats pel que fem i que continuem a dins de l’escena”, ha afegit.

Sabadell encara corprèn el rei absolut en l’art de corprendre. “Conforme et fas gran, t’emociones més. Serà de les nits més especials de la gira. Tornar a casa suposa estar molt més nerviós, hi ha gent coneguda i vols que tot surti bé”, afirma el cantant. Hi seran veïns, amics, família i coneguts. “Per ells soc el Josep. No ho he volgut canviar mai això. I allà a on vaig, fardo de ser sabadellenc”.

Sergio Dalma recorda perfectament que l’alcalde Antoni Farrés va prometre-li una gran actuació a Sabadell quan encara no s’havia fet un nom internacional. I la va tenir, va ser el seu primer concert multitudinari, al mateix parc de Catalunya que a partir del 23 maig acollirà les quatre setmanes del festival Observa. L’any 1991, ja consolidat i després de la seva actuació a Eurovisió, protagonitzava el pregó de la Festa Major.

Tercera edició de l’Observa

El director de l’Observa, Jose Luis Castet, admetia que era un somni tenir a l’artista en aquesta tercera edició del festival, que arriba precedida de dos anys “durs”. Va afegir que el concert ja ha venut més de 2.000 entrades –costen 45 euros i només en queden 500–. I recordava com, quan era més jove, cantava la mítica Bailar pegados a les farres amb amics. Una anècdota a la qual Dalma va respondre amb humor: “Ara posen la cançó perquè la gent surti dels locals!”.