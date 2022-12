L’estació de Can Llong ha estat i és una de les demandes més reiterades de Sabadell al Govern de l’Estat. Tant la Generalitat com l’Ajuntament s’han sumat a la demanda veïnal. Ara, ambdues institucions celebren la inclusió de l’estació als pressupostos generals de l’Estat. “És una estació que pot ser molt útil per a aquest barri”, assegura el conseller de Territori, el sabadellenc Juli Fernàndez.

L’alcalde accidental de Sabadell, Pol Gibert, destaca la feina feta des del Govern de la ciutat. “És un compromís que s’ha treballat amb la ministra, Raquel Sánchez, i altres càrrecs del Ministeri de Transports”, recorda per després defensar: “L’estació és absolutament necessària per diversificar el transport públic i connectar Can Llong amb la comarca i Barcelona”.

La satisfacció és compartida entre les parts sotasignants dels pressupostos. El diputat del PSC-PSOE Paco Aranda considera que es compleix un “objectiu polític” per a Sabadell. Al mateix temps, el diputat d’ERC Gerard Álvarez coincideix que és una infraestructura “molt necessària” per al barri. L’alcaldable republicà, Gabriel Fernàndez, assegura que “tots els grans avenços” per a Can Llong “han vingut de la mà d’ERC”.

La ronda Nord, la cara B de l’acord

Aquesta sintonia no es percep quan es parla del Quart Cinturó i de la ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, en què hi ha dues posicions clares: el “sí” del Ministeri de Transports, l’Ajuntament de Sabadell (i el PSOE), i el “no” de la Generalitat (i d’ERC). Els pressupostos de l’Estat tornen a preveure una partida per a l’estudi informatiu del tram entre Terrassa i Caldes de Montbui, fet que celebren des de l’Ajuntament. “La ronda no s’enterrarà mentre el Govern municipal estigui aquí”, explicita Gibert.

Aranda deixa clar que a les files socialistes continua sent una prioritat: “És el nostre objectiu número 1 per tal de pacificar la Gran Via. Si no s’avança més, és perquè el conseller Fernàndez no ho permet”, exposa. No pensa el mateix el republicà Álvarez, que deixa clar: “Fer la ronda seria trinxar el Vallès”. Avisa que ERC no canviarà el seu posicionament davant “la propaganda dels alcaldes de Terrassa i de Sabadell sobre la ronda”, que, des del seu punt de vista, és un “Quart Cinturó camuflat”.