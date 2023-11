L’Astralpool CN Sabadell vol tancar la seva presència a la ‘Final Four’

Primera oportunitat de tancar la classificació per a una nova ‘Final Four’. L’Astralpool CN Sabadell viatja a França per a enfrontar-se al Mulhouse demà dissabte (20h) a la quarta jornada de la LEN Champions femenina. En cas de guanyar, només una carambola de resultats a les dues darreres jornades dels grups evitaria que les sabadellenques es classifiquessin. Per tant, les de David Palma certificarien la seva presència entre les quatre millors d’Europa per tercera temporada consecutiva i continuarien amb pas ferm el camí cap a la setena.

Les vigents campiones d’Europa arriben al duel de Champions amb confiança després de superar amb claredat al Terrassa (9-17) i al Mediterrani (16-10), dos dels equips que també disputen la màxima competició continental, aquesta setmana. Al darrer partit, davant el ‘Medi’ aquest dijous, l’equip de Palma va dominar des de l’inici i va sentenciar abans del descans amb un contundent 10 a 5. Al ritme golejador de Bea Ortiz i Paula Leitón (3 gols cadascuna), la victòria es va assolir per la via ràpida en un enfrontament on també van tenir protagonisme algunes jugadores de la base.

Al partit d’aquest dissabte, el rival de les sabadellenques, el Mulhouse, arriba com a revelació de la competició. Les franceses es troben segones classificades amb 5 punts, quatre menys que l’Astralpool, després de donar la sorpresa a la piscina de l’Alimos a la darrera jornada disputada a la Champions. Al partit inaugural de la màxima competició europea, les noies del Club Natació es van imposar amb gran contundència al conjunt gal (18-10) a Can Llong. Ara, buscaran repetir triomf en territori hostil.