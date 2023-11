El Ripoll vol recuperar la seva esplendor industrial

El riu Ripoll i el seu entorn ha estat sempre lligat al desenvolupament econòmic i industrial de Sabadell. Amb el pas dels anys, però, l’espai ha anat perdent pes i, actualment, són poques les empreses que s’hi mantenen. Per aquest motiu ja fa anys que es planteja una reconversió per recuperar aquest pol industrial. Parlem amb les parts implicades per conèixer en quin estat es troben els plans de desenvolupament.

Pla de recuperació

Actualment, el Ripoll disposa de 35 hectàrees de sòl industrial, però com explica l’arquitecte Manel Larrosa “hi ha poques indústries actives i moltes naus buides”. L’Ajuntament n’és conscient, per això el 2022 es va començar a plantejar una modificació de la regulació d’usos. És així com aquest juliol el ple va aprovar, de forma inicial, la modificació de la regulació normativa de les zones industrials i terciàries al Riu Ripoll, el que suposa canviar les regles del joc i obrir la porta a nous negocis i serveis a la llera del riu. El nou projecte depèn dels fons Next Generation de la UE. Si la inversió arriba, el consistori disposaria de 4M d’euros per a rehabilitar el riu, el seu entorn i per dinamitzar l’espai amb l’entrada de nous serveis i empreses. La idea és molt ben vista pel sector empresarial de la ciutat, sobretot per l’Associació per l’impuls de l’Àrea del riu Ripoll i la Cambra de Comerç de Sabadell.

“L’avenç ens sembla positiu perquè el Ripoll necessita un canvi urgent”, assegura la presidenta de l’Associació, Rosvi Moix. El col·lectiu té moltes idees de renovació i confia en el fet que la modificació d’usos sigui el pas previ per a desenvolupar-los. “Ens agradaria transformar l’espai en una àrea viva tant pel comerç com per la ciutadania, també recuperar el patrimoni públic i el privat que hi ha”, afegeix Moix.

Per part de la Cambra, el president de la comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transport , Pere Puig, expressa que “renovar el sector industrial al Ripoll és un tema que tenim en agenda i que sempre ens ha preocupat”, perquè en la seva opinió “és un dels grans projectes pendents per la ciutat juntament amb la Gran Via”.

Pol industrial

L’espai del Ripoll té un gran potencial econòmic. És per això que el canvi de normativa afavoreix l’arribada de noves indústries i comerços que puguin revitalitzar l’entorn. Empreses relacionades amb l’oci diürn i el lleure, els restaurants, la cultura i l’educació, així com companyies emergents sostenibles són alguns dels exemples que podrien veure’s al voltant del riu en un futur pròxim. Segons Larrosa, tot aquest procés s’hauria de fer “com més aviat millor”. L’arquitecte considera que Sabadell “va tard” en la renovació del Ripoll i que aquesta és molt important perquè “tenim un espai amb un bon potencial industrial, no podem deixar que la zona mori”, ja que “històricament ha estat un gran pol econòmic”. Des de la seva perspectiva cal “una actitud municipal oberta, una taula que gestioni el Ripoll integralment amb un bon plantejament, creació de marca pròpia i promoció l’entorn”. Perquè com afirma “la llera del riu té molt potencial, el que ens cal és creure’ns-ho i treballar per fer-ho realitat”.

En el cas de Moix, opina que “cal transformar l’espai en una àrea viva tant pel comerç com per la ciutadania”. Des de l’Associació es mostren oberts a continuar col·laborant amb el consistori, com ja s’ha fet anteriorment, per aportar noves idees que ajudin a dinamitzar el futur projecte. “Calen inversions importants i és un factor que es pot acordar amb l’Ajuntament a partir d’inversions europees”, afirma. “El que ens ha anat molt bé és que s’ha obert a nous usos i s’ha replantejat”, afegeix amb optimisme.

Per a Puig, una part de la solució passa per “establir disposicions d’ús més flexibles, millorar els accessos i assegurar una major cobertura tecnològica amb fibra òptica i subministraments d’energia més potents”, canvis que segons ell “motivarien l’acostament de noves empreses i ens permetrien revifar un entorn que pot tenir un gran impacte positiu a la ciutat”.

Respectar l’ecosistema

Una renovació de l’entorn també implicaria afectacions en la flora i fauna de la zona. En aquest cas totes les parts implicades reconeixen que cal assegurar l’equilibri entre indústria i natura. “Les noves indústries que arribin han de ser sostenibles. Si no compleixen aquests paràmetres, no es podrà estar a la zona”, expressa Moix. Segons Puig l’entorn del riu “és un espai natural delicat i cal trobar l’equilibri entre comerciants i naturalistes”. No obstant això, considera que l’acord “és possible”, perquè “el progrés industrial és compatible amb un respecte del medi ambient”.

Per Larrosa és qüestió “d’obtenir un l’entorn no sigui agressiu i que es limiti l’activitat als interiors de les indústries”.