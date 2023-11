Els Premis Cambra 2023 reconeixen el talent empresarial: “És tot un honor”

Centenars d’empresaris del Vallès Occidental, representants polítics, econòmics, socials i institucionals de Sabadell i de la comarca han assistit a l’acte de lliurament dels Premis Cambra 2023. Un esdeveniment majúscul on s’han repassat els reptes del territori i s’ha aplaudit la feina ben feta.

La 41a edició d’aquests guardons amb segell sabadellenc han reconegut al president de Moventia, Miquel Martí Escursell amb el Premi a la Trajectòria Personal i Empresarial; a Alstom Transporte, amb el Premi al Mèrit Empresarial; i al Sincrotró Alba , amb el Premi a la Trajectòria d’una Entitat.

Miquel Martí (Moventia): “Continuarem passejant amb orgull el nostre ADN sabadellenc”

El president i conseller delegat de Moventia, el sabadellenc Miquel Martí, ha rebut el reconeixement a la Trajectòria Personal i Empresarial de la 41a edició dels Premis Cambra 2023. Martí és la tercera generació d’una empresa familiar que té el seu origen l’any 1923. Amb 6.800 professionals, Miquel Martí ha volgut reconèixer la seva feina i també el llegat que va deixar seu avi, qui va fer néixer l’empresa. “Que et reconeguin a casa teva produeix un sentiment especial”, va afirmar l’empresari, en un acte d’agraïment a la Cambra de Sabadell.

“Les nostres arrels son sabadelleques, som d’aquí i continuarem passejant amb orgull el nostre ADN sabadellenc”, presumia. “I també creualtenc”. L’empresa va germinar a la nostra ciutat, després d’ acollir l’avi de Miquel Martí, originari d’un poble de Castelló.

“L’avi va tenir una gran acollida a Sabadell i ens va inocular la seva passió per l’empresa”, va afegir. Somniava amb veure els seus néts portar les regnes del negoci. Un tarannà que el pare de Miquel Martí va heretar: “Als dinars i sopars, a casa, es parlava amb entusiasme de l’empresa”. Ara, Martí, mira al futur: “Hem de fer el millor per llegar-ho de nou”.

Sergio Boya (Alstom): “Volem seguir innovant des del Vallès Occidental”

A escassos metres de casa, es fabriquen tota mena de trens que circulen arreu del planeta. Del Vallès, al món. El Centre industrial Alstom Transporte, de Santa Perpètua, és la fàbrica més gran del grup a Espanya i Portugal i va ser inaugurada fa 30 anys. L’empresa vallesana ha estat guardonada amb el Premi al Mèrit Empresarial i Sergio Boya ha recollit el reconeixement de la Cambra.

Alstom té els seus origens fa més de 150 anys i l’emrpesa ara és un dels principals actors mundials de la mobilitat sostenible. “Suposa un reconeixement als més de 1.200 treballadors”, va dir Boya, mentre feia un reconeixement al potencial industrial del Vallès Occidental i Catalunya.

Amb una trajectòria interacional, l’empresa treballa amb 325 proveïdors de Catalunya. “Volem seguir innovant des de Catalunya i la nostra comarca”, va prometre Boya durant el reconeixement.

Defensa que aquí hi ha un gran potencial industrial. Boya ha aprofitat també per traslladar aquest guardó a totes les persones que estan al darrere. “Reconeixements com aquests són un honor i una responsabilitat. Ens anima molt a continuar”.

Caterina Biscari (Sincrotró Alba): “Som un instrument públic, però també per a les empreses”

Caterina Biscari, física i directora del Sincrotró Alba– ubicada a Cerdanyola del Vallès– ha rebut el premi a la Trajectòria d’una Entitat. “És un premi molt important, a la nostra instal·lació científica i tecnològica, els electrons produeixen llum, venen científics de tot el món”, va aprofitar per destacar la guardonada. Recorda que són un instrument públic, però també orienten el servei a les empreses farmacològiques, químiques, de cosmètica i agroquímiques, entre d’altres.

“Tenim solucions per a resoldre problemes reals. Estem programant el futur”, apostava. Biscari ha agraït el reconeixement i ho ha fet extensiu a les persones que han treballat i treballen a l’empresa vallesana. Considera que no només és un r econeixement per al Sincrotró, sinó per tota la indústria. “Tenir aquí el sincrotró no és només utilitzar la llum per avançar, també per a desenvolupar tecnologies per a obrir-nos al mercat”, va concloure. És una defensora que la ciència i el I+D és essencial per a enfortir el conjunt de la comunitat industrial del nostre territori.