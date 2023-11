Miquel Martí: “Sense aquella primera decisió plena d’incerteses i de risc, avui Moventia no seria el referent en mobilitat”

El president i conseller delegat de Moventia, el sabadellenc Miquel Martí, repassa amb Diari de Sabadell alguns dels moments clau del creixement d’una de les empreses referents en l’àmbit estatal en el sector de la mobilitat col·lectiva i privada, nascuda ara fa 100 anys a la ciutat. Aquest dimecres, rebrà el reconeixement a la Trajectòria Personal i Empresarial al capdavant de la companyia familiar, en el marc dels Premis Cambra 2023.

En l’any del centenari de Moventia, és per a vostè, aquest, un guardó especial, en tractar-se d’una entitat de la ciutat, ubicada a escassos quilòmetres d’on començar el primer servei? Quan em varen comunicar l’entrega d’aquest guardó i el reconeixement per part de la Cambra de Comerç de Sabadell, el cert és que em va fer una especial il·lusió per al que significava per a mi i per a la meva família. Vaig néixer a Sabadell, em sento sabadellenc i les arrels de la ciutat sempre m’han acompanyat en el transcurs de la meva vida. Aquest any és el centenari de la nostra empresa i és un bon moment per recordar i agrair l’especial acollida que aquesta ciutat va fer al nostre avi quan va emigrar de Morella i va arribar a Sabadell a buscar feina per tirar endavant la seva família amb només setze anys. sempre forma part de la nostre historia i memòria que l’inici del que ara es Moventia va ser en el transport públic amb la línia que anava des de la Creu Alta fins al tren elèctric ( estació de Renfe al final de la Rambla), posteriorment amb el transport urbà de la ciutat, i el nostre inici en el sector de la distribució d’automòbils amb la marca Renault també va ser a Sabadell al carrer del Forn.

Al llarg de la seva dilatada trajectòria al capdavant de l’entitat, quines han estat aquelles decisions claus, les quals han permès a Moventia convertir-se en un referent del país, en l’àmbit de la mobilitat, sigui col·lectiva o privada? No és fàcil després de quaranta-cinc anys en el que contínuament passen coses rellevants en els sectors en el que estàs, i en el que has d’intentar prendre les millors decisions per la continuïtat, resiliència i a la vegada creixement de l’empresa, escollir quins han estat els moments clau. Va haver-hi un moment clau de la nostra empresa en perdre el transport urbà de Sabadell que era el nostre pal de paller, vàrem estar a punt de desaparèixer, però de l’amenaça en vàrem fer una oportunitat; se’ns va obrir la ment i els ulls i vàrem saber veure que el món no s’acabava a Sabadell i que si fèiem el que sabíem fer, ho podríem fer a altres territoris. L’esperit emprenedor que portàvem a les venes va aflorar.

Quina decisió va acabar permetent la continuïtat de l’empresa? Ens vàrem fusionar amb una altra companyia, no va ser fàcil unir dues empreses familiars que fins aleshores havien estat competidores. Però la posterior història crec que ens ha donat la raó, aquell pas va tornar a ser el reinici de la història de Moventia, la primera llavor de tot el que hem fet després; sense aquella primera decisió plena d’incerteses i de risc, avui Moventia no seria el referent en mobilitat.

En quin moment es pren la decisió d’expandir-se pel territori català, i més endavant iniciar la internacionalització? Per fer una forta expansió per Catalunya, primer has de ser fort i referent a casa teva abans d’anar a explorar nous territoris. Una de les decisions claus també va ser l’aposta pel Tramvia a Barcelona quan ningú hi creia. Internacionalitzar-se és una aventura complexa, però que si la treballes amb perseverança i professionalitat acaba donant els seus fruits. Així mateix, en el sector dels concessionaris, les decisions que hem pres a l’hora d’apostar per la multimarca, ens ha demostrat que si no haguéssim pres les decisions d’ampliar la nostra cartera de marques que avui és de més de 12 i d’ampliar el nostre territori, difícilment hauríem sobreviscut.

Al darrere de les empreses hi ha les persones, el veritable motor de l’activitat econòmica. A Sabadell, sigui amb el Banc de Sabadell o amb Moventia, per citar-ne algunes, estan liderades per sabadellencs. Fins a quin punt hi ha tingut a veure aquest tarannà marcat per la idea d’anar per feina, de no deixar per a demà el que es pugui fer avui, i amb valors com la transparència, la humilitat, l’honestedat, la innovació i la proximitat? Les més de 5.300 persones que treballen a Moventia són el nostre principal actiu, les que fan que el dia a dia de l’empresa sigui una realitat. La principal tasca dels que dirigim les empreses és saber rodejar-te del millor equip i fer d’aquest equip una orquestra equilibrada on tots són necessaris i on cadascú juga el seu paper i que tothom sàpiga i valori que sense tots els instruments de l’orquestra aquesta no funciona. Avui Moventia és una multinacional amb els valors d’una empresa familiar, que intentem mantenir-los i transmetre’ls a tota l’organització i a totes les persones que hi treballen; no és una tasca fàcil quan tens més de 100 centres de treball, però hi dediquem molts esforços basats en la comunicació i proximitat. Intentem que aquests valors estiguin presents en la tasca diària de tot el nostre equip.

Recentment, i de manera progressiva, Moventia està donant pas a la quarta generació de la família Martí en el govern de la companyia. Quins són els reptes que haurà d’afrontar aquesta i futures generacions, en un moment de canvis constants en la mobilitat? En una empresa familiar el canvi generacional és un dels reptes més rellevants per assegurar la continuïtat de l’empresa i per assegurar la continuïtat del llegat que han deixat les anteriors generacions. No és gens senzill, però crec que hi hem posat els fonaments perquè sigui un èxit. S’han de transmetre els valors de l’empresa familiar, la resiliència, la capacitat d’adaptació als temps i l’ambició sana per continuar creixent de manera sostenible. D’altra banda, el sector de la mobilitat està en un moment absolutament disruptiu, però en la disrupció és quan surten les grans oportunitats, estic convençut que les dues generacions que estem convivint en el govern de la companyia sabrem estar atents a aquestes noves oportunitats que garantiran la continuïtat i futur de Moventia per cent anys més. N’estem molt orgullosos del nostre passat i present i estem entusiasmats amb el futur que tenim al davant.

Amb els seus cent anys d’història, Moventia ha estat testimoni de l’evolució de Sabadell. Per mirar de frenar la pèrdua d’indústria en detriment dels serveis, quin és el full de ruta que ha de seguir Sabadell? Des de la visió empresarial intentaré aportar unes pinzellades d’optimisme i unes petites reflexions a futur: El Vallès Occidental suposa aproximadament un 12% del PIB català, i el pes de la indústria a la nostra comarca és d’un 25%. Si li sumem el Vallès Oriental, el pes del PIB és d’un 18% i el pes de la indústria és d’un 29%. Per tant, ens agradaria estar millor però és una dada de partida que hauríem de ser optimistes sempre que en el futur continuem fent bona feina.

Parla des d’una visió supramunicipal, comarcal És per una raó: crec que de cara al futur en els temes rellevants hem de fugir de l’àmbit local i hem de pensar en l’àmbit metropolità, hem de treballar per la ciutat dels 5 milions d’habitants. Només si pensem en la gran metròpolis ens en podrem sortir dels grans reptes estratègics que tenim.

Què vol dir amb això? Pensar en un pla metropolità de mobilitat sostenible apostant per un transport públic eficient que permeti la ciutat dels 15 minuts i la de 45 minuts màxim en transport públic en tota l’àrea metropolitana; que permeti connexions no radials de les principals ciutats metropolitanes amb un mínim d’intercanvis i amb un màxim de durada de trajecte de 30 minuts; donant compliment al pla d’infraestructures fins al 2030; afrontant amb valentia i respectant l’entorn, infraestructures necessàries i imprescindibles com la B40 i la ronda de l’est, així com carrils bus d’accés a totes les ciutats i arribant al centre.

I en aquest escenari, quin paper han de jugar les administracions? Aquest pla estratègic només es podrà afrontar des de la generositat dels que ens governen per poder dur a terme una governança i consciència metropolitana que permetin afrontar els reptes estratègics per la ciutat dels 5 milions. Si això es fa, Sabadell i els Vallesos serien uns dels grans beneficiaris, ja que tenim un punt de partida esplèndid.