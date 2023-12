Kidnelis tanca un acord amb Falomir Juegos

L’editorial de jocs sabadellenca Kidnelis ha arribat a un acord amb una de les empreses més importants de l’Estat, Falomir Juegos, per a la distribució dels jocs educatius arreu al continent europeu, americà i oceànic.

“Hem cregut que Falomir, amb una llarga trajectòria en aquest àmbit, era l’adequada per internacionalitzar la marca Kidnelis i poder distribuir els jocs educatius de taula en els diversos països d’aquests continents“, apunta el fundador de Kidnelis, el sabadellenc Joan Reixach. L’empresa està especialitzada en la creació i el disseny de jocs educatius d’autor per cobrir les noves competències del sistema educatiu i de les noves exigències socials.

Dos dels tres jocs educatius disponibles al mercat: Finnelis –joc de gestió financera– i Biznelis –un joc de rol empresarial i emprenedoria–, han estat creats per l’Institut d’Estudis Financers (IEF) i la Universitat Autònoma de Barcelona, respectivament. També compta amb el prestigiós il·lustrador Christian Inaraja -reconegut recentment amb el Premi estatal al llibre infantil i juvenil- com a responsable de les il·lustracions dels jocs. Mentre que Kidnelis –joc educatiu per aprendre a llegir i a escriure– ha estat creat pel doctor en pedagogia Carles Rodrigo.

El mes vinent, l’empresa fundada l’any 2024 presentarà els diversos jocs a la fira de la joguina Spielwarenmesse de Nuremberg (Alemanya). Un pas més en el camí per aconseguir l’ambiciós repte de vendre en els pròxims deu anys 750.000 unitats. “L’acord també ens permetrà poder-nos centrar en el producte, i no tant amb les vendes. Ara tenim tres jocs, però en volem arribar a tenir-ne entre deu i quinze, en total, per a nens d’entre 3 i 5 anys”, afegeix Reixach.

L’Àsia, un mercat per explorar

Amb la imminent entrada a quatre continents, Kidnelis no descarta en un futur entrar al mercat asiàtic. Un escenari, però, que no està entre els plans a curt termini, ja que tal com explica Reixach “ens ho van proposar, perquè Falomir ven a l’Àsia, però ho hem d’acabar d’estudiar per conèixer la realitat social. Hi ha diferències en l’àmbit educatiu i creiem que s’ha d’adaptar, però no ho descartem”, assegura.