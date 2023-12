Arriba el primer derbi de Segona Catalana

S’ha fet esperar, però el primer derbi sabadellenc de Segona Catalana ja és aquí. El Tibidabo TR rebrà al Sabadell Nord al Municipal de Torre-romeu aquest diumenge (12h). El ‘Tibi’ és el setè classificat amb 20 punts, a només quatre del capdavant de la taula. Després de dues golejades consecutives, el conjunt de Toni Sallés es troba en un gran moment de confiança. “Tenim un grup molt bo i venim amb molta moral. L’equip ha estat treballant bé fins i tot quan els resultats no acompanyaven i això és el més positiu”, afirma.

L’escenari serà un Municipal de Torre-romeu inexpugnable fins a la data. Els locals han sumat quatre victòries i dos empats en un gran inici de competició al seu camp. “Notem molt el suport de la nostra gent sempre que juguem a casa. Ens sentim còmodes i molt forts, però no ens podem confiar. Esperem poder mantenir la bona dinàmica”, explica.

El Sabadell Nord, per la seva banda, també arriba al duel sabadellenc en un bon moment. El conjunt de Ca n’Oriac només ha perdut un dels darrers sis partits en un equip encara en construcció. “Som un equip molt jove que requereix un procés. La progressió i el creixement que veig cada setmana és molt positiu i crec que estem preparats per competir sempre”, reflexiona el tècnic Cristian Barea.

Els arlequinats es troben novens amb 16 punts i són conscients que la igualtat al grup és màxima. “Hem jugat contra gairebé tots els equips i les diferències són mínimes. Sabem que podem competir contra tothom, però només volem pensar en el proper partit. Anar pas a pas és clau”, afirma.

Els precedents, favorables al Tibidabo

La temporada passada, curiosament, tots els derbis van caure del costat del Tibidabo mentre que el Sabadell Nord no va sumar cap punt ni contra els de Torre-romeu ni davant el Can Rull. “Tant de bo ho puguem repetir, però ara mateix és anecdòtic el que va passar l’any passat. Només estem centrats a donar al partit la importància que mereix i sumar de tres”, assevera Toni Sallés. Per a Cristian Barea és un capítol nou i és que ni el tècnic ni gran part de la plantilla van viure els partits de la temporada anterior. “Per a nosaltres aquest any és totalment nou, no tenim aquest sentiment de revenja. Sabem que hem de jugar tranquils i a partir d’aquí tindrem més opcions de treure un resultat positiu davant un rival tan complicat”.

A Tercera, la Sabadellenca continua al capdavant

L’altre sabadellenc de Segona Catalana, el Can Rull, rebrà un dels equips de la zona baixa, el CE Navàs (diss, 18h). Una bona oportunitat per a apropar-se de nou a la part alta de la taula. A Tercera Catalana, la Sabadellenca continua amb pas ferm i ja li treu cinc punts al segon classificat. Els de Jesús ‘Betis’ visitaran al Vilassar-Dalt aquesta jornada (diss, 15:30). També es troba a la zona noble el Planadeu-Roureda que ocupa la quarta plaça del grup i visitarà al tercer, el Can Parellada (diu, 12h).