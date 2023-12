La comèdia ‘Mesperaràs?’ voltarà per tot Catalunya

Llarga vida a la comèdia, que deuen proclamar els actors i productors de l’obra sabadellenca M’esperaràs? cada vegada que certifiquen una nova data per a voltar per Catalunya. De cara a l’any vinent hi ha unes quantes funcions programades a diferents municipis: Mollet del Vallès (2 de desembre), Parets del Vallès (3 de desembre), La Canonja (21 de gener), La Seu d’Urgell (1 de febrer), Ripoll (2 de març), Sant Boi de Llobregat (3 de març) i Sant Vicenç de Castellet (20 d’abril).

M’esperaràs és una comèdia amb text de Carles Alberola de la companyia sabadellenca Estrena Morena, amb coproducció d’UiU Promotors. Carles Prats, Diana Torné, Pep Muñoz i Marta Tricuera protagonitzen el muntatge.

L’obra, que sempre ha omplert la CavaUrpí i també va triomfar al darrer Fresc, pren com a protagonista un professor universitari que s’acaba de separar i a qui els amics organitzen un sopar amb una noia. La situació, però, començarà a embolicar-se amb girs entre els personatges, secrets amagats, infidelitats no confessades… Tot amanit amb un còctel d’acudits que fan de l’obra un viver d’emocions i situacions divertides.