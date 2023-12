Saps on és… la mare de déu de les Neus de Sabadell?

Des de fa 101 anys, la família Salvó-Roma commemora la mare de déu de les Neus a l’altar que hi ha al carrer que porta el seu nom, al barri del Centre. Es tracta d’una imatge que es pot veure des del carrer, a la part alta de la façana del número 19-21. El 5 d’agost, cada any, aquesta família sabadellenca organitza la celebració d’aquesta mare de Déu, amb un acte al carrer que, per exemple aquest any, va acollir una trentena de persones.

La celebració consisteix en una missa de tarda a l’església de la Puríssima, ben a prop. A continuació, els presents es desplacen cap al carrer de la Mare de Déu de les Neus, on hi ha situada la imatge. Després comença la segona part de les celebracions. Aquestes consisteixen en una pregària, goigs, i finalment, un petit berenar de coca i orxata. Aquesta tradició sabadellenca es remunta a gairebé al 1922. Any en què l’avi de Neus Salvó, actual propietària de l’habitatge, va comprar la finca on actualment es troba l’altar de la verge. La figura, descoberta, al reguerot d’en Salt va passar llavors a mans dels Salvó-Roma i la família va decidir exposar-la al carrer.