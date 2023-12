Saps on és… l’escut en honor a Joan Saus?

Aquest escut en honor a Joan Saus reposa a la façana de la Masia de Ca n’Oriac. L’industrial sabadellenc va comprar aquesta masia l’any 1896 (abans anomenada mas Boadella, que la família Oriac va comprar el 1578) i es va encarregar de remodelar-la, segons recull la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell (UES).

Va ser ell qui va col·locar el seu nom a la façana i encara ara es conserva. L’industrial es va dedicar a la producció de vi, va plantar vinyes i fins i va construir una cava per poder-hi fer xampany. Però el negoci no va anar del tot bé i va vendre el mas.

Un camp gran que hi havia al sud de la masia –el que després va ser part del barri de Ca n’Oriac– es va convertir en un camp d’aviació, on va aterrar la primera avioneta que ho va fer a Sabadell. Al voltant de la masia va créixer Ca n’Oriac: s’hi van fer algunes cases d’autoconstrucció.

El mas d’Oriac era un terreny molt extens: no només comprenia l’actual Ca n’Oriac, també la zona de la Roureda, la Planada i el Torrent. Fa anys que la masia ha quedat en desús. L’Ajuntament va reactivar el procés per rehabilitar la masia, però encara no hi ha cap projecte clar.